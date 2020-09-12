Скачать
Суббота, 12.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Силовики Лукашенко жестко задерживают участниц женского марша в Минске (Фото, Видео)
Силовики Лукашенко жестко задерживают участниц женского марша в Минске (Фото, Видео)
Разумков: Говорить о глобальной трансформации Кабмина в ближайшее время не стоит
Разумков: Говорить о глобальной трансформации Кабмина в ближайшее время не стоит
Четыре гола и первое удаление в сезоне: Олимпик поверг в шок Днепр-1 (Видео)
Четыре гола и первое удаление в сезоне: Олимпик поверг в шок Днепр-1 (Видео)
Amerikraine Dream: певица Алина Паш порадовала фанов выпуском нового альбома о здоровом патриотизме
Amerikraine Dream: Алина Паш порадовала фанов выпуском альбома

"Особый статус Донбасса": Фокин не придет на совещание комитета Рады

"Особый статус Донбасса": Фокин не придет на совещание комитета Рады
Обновлено 19:53 Сегодня Телеграф УНН
Первый заместитель председателя украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин отказался от встречи с комитетом Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Сегодня Витольд Фокин отказался проводить встречу с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, которая должна была состояться 15 сентября. Озвученная причина - занятость и необходимость работать в трехсторонней контактной группе", - сообщил Качура.

Со слов нардепа, "в ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не оговорена".

"Буду требовать незамедлительно провести данную встречу", - добавил он.

"И Кравчук, и Фокин имеют свое собственное мнение": Данилов оценил работу украинской делегации в ТКГ

Ранее Фокин в интервью одному из изданий заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция — надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

После таких заявлений Фокина пригласили на комитет 15 сентября.

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске. 4 августа Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ. 18 августа Фокин официально вошел в состав переговорной группы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Витольд Фокин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выбросить немедленно: Андре Тан назвал главные антитренды осени 2020
02 СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства
03 В элегантном наряде: Елена Зеленская покорила безупречным видом (Фото)
04 Силовики Лукашенко жестко задерживают участниц женского марша в Минске (Фото, Видео)
05 Это стоит знать каждому: ранние признаки рака горла
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Венедиктова: ГБР проводит экспертизы по &quot;пленкам Ермака&quot;
Венедиктова: ГБР проводит экспертизы по "пленкам Ермака"
Коронавирус ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Танкер Delfi наконец-то эвакуировали в порт
Танкер Delfi наконец-то эвакуировали в порт
Sony окончательно решила не выпускать &quot;Венома&quot; и &quot;Морбиуса&quot; до конца пандемии
Sony окончательно решила не выпускать "Венома" и "Морбиуса" до конца пандемии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь