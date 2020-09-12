"Особый статус Донбасса": Фокин не придет на совещание комитета Рады

Первый заместитель председателя украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин отказался от встречи с комитетом Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Сегодня Витольд Фокин отказался проводить встречу с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, которая должна была состояться 15 сентября. Озвученная причина - занятость и необходимость работать в трехсторонней контактной группе", - сообщил Качура.

Со слов нардепа, "в ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не оговорена".

"Буду требовать незамедлительно провести данную встречу", - добавил он.

Ранее Фокин в интервью одному из изданий заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция — надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

После таких заявлений Фокина пригласили на комитет 15 сентября.

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске. 4 августа Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ. 18 августа Фокин официально вошел в состав переговорной группы.