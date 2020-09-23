Минобороны Великобритании оскандалилось сообщением об учениях десантников в Украине

Представителей британского оборонного ведомства осудили за наименование Украины "задним двором России".

Представительство британского Минобороны угодило в скандал, назвав Украину "задним двором России" в посте, посвященном десантированию британских военных в Николаевской области в рамках учений "Объединенные усилия - 2020".

"Солдаты из парашютно-десантного полка прыгнули на Украину, чтобы проверить способность Великобритании быстро поддержать своих союзников в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Пользователям Twitter не понравилось такое наименование Украины.

"В какой момент, по вашему мнению, называть Украину "задним двором России" было хорошей идеей?", - поинтересовался один из пользователей.

Не смотря на то, что статью с названием "Мы высадились на заднем дворе России" удалили, а в замен обнародовали такую же только назвав ее "В картинках: Самое большое десантирование за десятилетие", к написанному появилось много вопросов.

В тексте постоянно говорится: "В сельской Украине, всего в двух шагах от границы с Россией, британские парашютисты развернули быстрое воздушное развертывание".

"Поскольку статья на 90% состоит из картинок, было бы лучше вообще не заморачиваться с текстом", - посоветовали министерству.