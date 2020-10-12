Такой беды не видел за 30 лет: врач рассказал о катастрофе в харьковской "инфекционке"

COVID-19 показал тотальную неготовность украинской медицины

Профессор, анестезиолог Харьковской областной клинической инфекционной больницы Владимир Корсунов на своей страничке в Facebook рассказала о серьезных проблемах в Харьковской инфекционной больнице.

"Пятница утро - за сутки 8 умерших, 26 больных на ИВЛ. В реанимации всего 12 коек. Суббота. Очередь скорых с "синими" больными. Открыли третий этаж детской инфекционной больницы для того, чтобы обеспечить их кислородом. Ставим пятнадцатый ИВЛ за границами реанимации. Воскременье. Больных в больнице больше 300. В реанимации как всегда 12. За границами реанимации 15 больных на ИВЛ", - рассказывает врач.

"Кислородные системы перегружены, бочки и магистрали вкрыты льдом, хотя на улице еще тепло. Первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода... За свою практику в медицине (с 1984 года) и работу в реанимации (с 1991 года) такой беды я еще не видел. Зима близко, ночь темна и полна ужасов", - подчеркнул анастезиолог.

При этом в комментариях нашлись и те, кто не поверил авторитетному врачу. Есть и такие, кто до сих пор считает коронавирус выдумкой.

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