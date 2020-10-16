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Пятница, 16.10.2020
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Больницы в Украине забиты пациентами с COVID-19, но министр Степанов настаивает, что половина коек пустует
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Больницы в Украине забиты пациентами с COVID-19, но министр Степанов настаивает, что половина коек пустует

Больницы в Украине забиты пациентами с COVID-19, но министр Степанов настаивает, что половина коек пустует
10:50 Сегодня Телеграф
Половина коек, выделенных в Украине для больных коронавирусом, не заполнены. Такие данные приводят чиновники от здравоохранения. При этом в реальности в регионах совершенно иная картина, семейные врачи отправляют людей лечиться на дому, а в реанимациях не хватает мест.

За минувшие сутки 866 украинцев госпитализированы с коронавирусной инфекцией в больницы. В целом в стационарах на лечении находится 22 240 пациентов – такие цифры озвучил во время он-лайн брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Чиновник отметил, что не хочет никого пугать, но надеется, что данные помогут людям осознать все риски и мобилизоваться для борьбы с коварной болезнью.

- В Министерстве здравоохранения есть четкий план и четкое понимание, что мы делаем дальше, каким способом мы будем оказывать медицинскую помощь, - отметил Максим Степанов. - Но этот план, его реализация имеет две составляющие: оказание медицинской помощи и выполнение правил. Это сейчас очень необходимо. Почему именно так? Количество мест в наших больницах с учетом обеспеченности врачами – это 52 тысячи коек. Больше мы не можем себе позволить, потому что есть другие заболевания, есть люди, которым нужна помощь при инфаркте миокарда, при инсульте, онкологических заболеваниях, операциях. Поэтому 52 тысячи коек – это тот предел, который мы можем выделить под лечение больных COVID-19.

Если верить словам министра примерно половина коек, выделенных специально для лечения больных коронавирусом, в Украине пустует. При этом новости, которые поступают из разных городов, говорят об обратном – мест в больницах катастрофических не хватает, медики работают на пределе возможностей. Анастезиолог харьковской больницы на днях рассказал о тяжелых условиях в местной "инфекционке", а журналистка Юлия Рудникова поведала о жутких условиях в больнице Ахтырки.

Как сообщал «Телеграф», сегодня в Украине установлен антирекорд по количеству заболевших коронавирусом, за сутки умерло 106 человек.

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Стационар, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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