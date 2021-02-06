Павел Дуров встретился с принцем Дубая: фото и подробности

В субботу, 6 февраля наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум встретился с владельцем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

Об этом сообщил "Код Дурова" со ссылкой на пресс-службу Dubai Media Office.

О чем говорили предприниматель и член правящий династии, пока неизвестно.

Однако в сообщении упоминается, что в Telegram уже 570 миллионов пользователей, а сам мессенджер оценивается в более чем $20 млрд.

Фото самой встречи Павла Дурова с Хамданом ибн Мохаммедом Аль Мактумом:

Стоит напомнить, что 29 января в Телеграм представили новые обновления мессенджера. После которых пользователи Telegram смогут переносить в него переписку с других мессенджеров, в том числе WhatsApp, Line и KakaoTalk. Это работает как с личными чатами, так и с группами.