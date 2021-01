Telegram позволил перенос чатов из других приложений

Пользователи Telegram теперь могут переносить в него переписку с других мессенджеров, в том числе WhatsApp, Line и KakaoTalk. Это работает как с личными чатами, так и с группами.

Об этом сообщается на блоге команды Telegram.

Чтобы перенести чат из WhatsApp для iOS, достаточно открыть страницу с информацией о контакте или группе, нажать "Экспорт чата" и выбрать Telegram в меню "Поделиться". На устройствах Android внутри чата WhatsApp необходимо нажать ⋮ - Еще - Экспорт чата, а потом выбрать Telegram в меню "Поделиться".

Move your message history from apps like WhatsApp, Line and KakaoTalk to Telegram. https://t.co/PediepRhyt pic.twitter.com/VPeuilGt2T

Here's how you can move your chats to Telegram if you're on Android. pic.twitter.com/VMq3mAeteq

— Telegram Messenger (@telegram) January 28, 2021