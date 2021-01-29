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Telegram позволил перенос чатов из других приложений

Telegram позволил перенос чатов из других приложений
Обновлено 08:52 Сегодня Телеграф Фото: telegram.org

Пользователи Telegram теперь могут переносить в него переписку с других мессенджеров, в том числе WhatsApp, Line и KakaoTalk. Это работает как с личными чатами, так и с группами.

Об этом сообщается на блоге команды Telegram.

Чтобы перенести чат из WhatsApp для iOS, достаточно открыть страницу с информацией о контакте или группе, нажать "Экспорт чата" и выбрать Telegram в меню "Поделиться". На устройствах Android внутри чата WhatsApp необходимо нажать ⋮ - Еще - Экспорт чата, а потом выбрать Telegram в меню "Поделиться".

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Кроме этого, пользователи также могут удалять секретные чаты, созданные вами группы, а также очищать записи в истории звонков с обеих сторон.

Также в Telegram анонсированы улучшения в голосовых чатах, в музыкальном проигрывателе и добавлены новые анимации в Android.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров объявил о планах монетизировать мессенджер. Доход компания планирует получать, систематизировав показ рекламы в пабликах.

А недавно украинцев предупредили о мошенничестве в Telegram. Узнайте, как не попасться на крючок к аферистам, по ссылке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Приложения, WhatsApp, Telegram, Line, Обновления, KakaoTalk.
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