Telegram позволил перенос чатов из других приложений

Пользователи Telegram теперь могут переносить в него переписку с других мессенджеров, в том числе WhatsApp, Line и KakaoTalk. Это работает как с личными чатами, так и с группами.

Об этом сообщается на блоге команды Telegram.

Чтобы перенести чат из WhatsApp для iOS, достаточно открыть страницу с информацией о контакте или группе, нажать "Экспорт чата" и выбрать Telegram в меню "Поделиться". На устройствах Android внутри чата WhatsApp необходимо нажать ⋮ - Еще - Экспорт чата, а потом выбрать Telegram в меню "Поделиться".

Move your message history from apps like WhatsApp, Line and KakaoTalk to Telegram. https://t.co/PediepRhyt pic.twitter.com/VPeuilGt2T — Telegram Messenger (@telegram) January 28, 2021

Here's how you can move your chats to Telegram if you're on Android. pic.twitter.com/VMq3mAeteq — Telegram Messenger (@telegram) January 28, 2021

Кроме этого, пользователи также могут удалять секретные чаты, созданные вами группы, а также очищать записи в истории звонков с обеих сторон.

Также в Telegram анонсированы улучшения в голосовых чатах, в музыкальном проигрывателе и добавлены новые анимации в Android.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров объявил о планах монетизировать мессенджер. Доход компания планирует получать, систематизировав показ рекламы в пабликах.

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