Трамп знатно начудил: ужесточат ли цензуру в соцсетях после выборов в США?

Выборы в США и то, что произошло после них, могут, по мнению ряда экспертов, увеличить цензуру в соцсетях, контроль над медиа со стороны государств. Есть ли повод для таких опасений? Грядет ли новая медиареальность в мире вообще – и в Украине в частности? Своим мнением с «Телеграфом» поделилась ведущая телеканала ДОМ, представитель Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-замминистра информполитики, советник министра обороны (2014-2015) Татьяна Попова.

"То, что произошло в США до выборов, в процессе выборов и после выборов, показывает, что мы уже живем в новом информационном пространстве, – уверяет Татьяна Попова. – Важно понимать, что не просто так соцсети после попытки захвата Капитолия начали блокировать большинство временно аккаунты Дональда Трампа. Отчеты, которые показывают YouTube (раз в квартал) и Facebook (ежемесячно) по поводу выявленных сетей влияния на разные страны и блокировки этих бот-нетов, демонстрируют, что в год речь идет о тысячах различных каналов, аккаунтов и групп. Понимая это, руководство соцсетей, видимо, и приняло решение о временной блокировке аккаунтов, связанных с Трампом. Чтобы не было призывов в стиле "Идите на Капитолий", "Покажите им!", "Мы будем бороться!" и прочих, которые могли дестабилизировать страну".

Судя по тому, что пишут в отчетах о забаненных группах, аккаунтах и каналах Google и Facebook, там в основном иностранные группы, которые влияли, в том числе, на США. Причем объем таких российских групп к китайским был 1 к 10 приблизительно, отмечает эксперт.

"Сказать, что не было попыток создавать бот-неты, влияющие на ситуацию в США, мы не можем. Это происходило. И поэтому большие платформы решили вводить такие баны, - говорит Татьяна Попова. - Первая поправка Конституции США распространяется на государственные структуры. Среди прочего запрещая им посягать на свободу слова и свободу прессы. То есть, государственные чиновники, Конгресс не могут принимать какие-то решения, которые позволят им цензурировать СМИ. А частные платформы на основании своих "policy" (договоров), которые каждый пользователь подписывает, прежде чем присоединиться к конкретной платформе, имеют право на цензурирование. Вот они свое право и применили. Так, как посчитали нужным".

Татьяна Попова подчеркивает: «Это, конечно, озаботило и республиканцев в США, и некоторые правительства в Европе. И даже Россию, где на государственном уровне давно применяют соответствующие инструменты. Зато теперь чуть ли не на каждой программе Соловьева, Киселева, Скабеевой начали громко осуждать "введённую в США цензуру".

По словам Поповой, в некоторых странах уже есть законы (против дезинформации во Франции, против языка ненависти - в Германии), обязывающие платформы удалять соответствующие сообщения. Либо банить аккаунты. Эксперт признается: какое-то время она была сторонницей того, чтобы эти ограничения делали платформы, а не правительства.

"А с другой стороны, если теперь у платформ появляется редакционные политики, как у СМИ, они тоже должны начать каким-то образом регулироваться. Каким образом? Пока сказать не могу. Это новая реальность. Думаю, в ближайшем будущем данная проблема будет обсуждена и каким-то образом решена. Нам же важно понять, что мы живем в новом информационном мире, в новом информационном обществе, где соцсети влияют на нашу жизнь всё больше", - подытожила Татьяна Попова.

Следует отметить, что ранее политтехнолог Алексей Голобуцкий предупреждал, что после случая с Трампом соцсети начнут брать под контроль, а также прогнозировал, чего ждать Украине.

Также напомним, что политэксперт, главред информагентства "УкрПресс Инфо" Алексей Воронцов сделал восемь выводов из попытки переворота в США. В частности, он назвал блокировку соцсетей реально действующим и оправданным инструментом в ситуации, подобной попытке захвата Капитолия сторонниками Трампа.