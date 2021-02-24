Скачать
Среда, 24.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Почему Мика Ньютон переехала в США, как борется с онкологией и с какой звездой "Игры престолов" её сравнивал муж: откровенное интервью
Почему Мика Ньютон переехала в США, как борется с онкологией и с какой звездой "Игры престолов" её сравнивал муж: откровенное интервью
Каждый второй - тяжелый: сводка по COVID-19 в Украине на 24 февраля
Каждый второй - тяжелый: сводка по COVID-19 в Украине на 24 февраля
В Украине начали вакцинацию от COVID-19: первопроходцем стал врач из Черкасс (фото)
В Украине начали вакцинацию от COVID-19: первопроходцем стал врач из Черкасс (фото)
Климкин вписался за Рябошапку, но ему припомнили посадку Риффмастера
Климкин вписался за Рябошапку, но ему припомнили посадку Риффмастера

Кто бы прямо сейчас мог выиграть президентские и парламентские выборы в Украине (инфографика)

Кто бы прямо сейчас мог выиграть президентские и парламентские выборы в Украине (инфографика)
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф Українські новини

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов избирателей – около четверти, - получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский, на втором месте по уровню поддержки идет пятый президент, лидер "Європейської солідарності" Петр Порошенко.

"Телеграф" публикует инфографику президентского рейтинга, составленную на основании результатов опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля.

Президентский рейтинг

За экс-нардепа Евгения Мураева отдали бы свои голоса 4,9% респондентов, определившихся с выбором и планирующих голосовать, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,1%, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка – 2,9%, лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока и мэра Киева Виталия Кличко - по 2,4%.

Также социологи спросили украинцев, за какие партии они проголосовали бы, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, по результатам чего в парламент проходят пять партий.

"Телеграф" публикует соответствующую инфографику парламентского рейтинга:

Парламентский рейтинг

Также близки к преодолению пятипроцентного проходного барьера в Верховную Раду "Радикальная партия Олега Ляшко" - 4,9% и партия "Сила и честь" - 4,4%.

Остальные партии набирают меньше 4% голосов избирателей.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 181

Все по теме:

Опрос, Инфографика, Президентский рейтинг, парламентский рейтинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Без колебаний": у Байдена сделали решительное заявление по санкциям против газопровода Путина
02 Вакцинация в Европе под угрозой срыва: что выяснилось после первых поставок вакцины в Украину
03 Изменения будут: что говорят украинцы после потасовки на Банковой в Киеве
04 Маркевич прокомментировал вероятность своего возвращения в "Металлист"
05 Актер из фильмов "Царь Иван Грозный" и "Ревизор" найден мертвым в своей квартире
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине обнародовали цены на газ для населения в марте: подробности
В Украине обнародовали цены на газ для населения в марте: подробности
В России начался погодный апокалипсис, машины и скот приходится откапывать (видео)
В России начался погодный апокалипсис, машины и скот приходится откапывать (видео)
Геннадий Кернес больше не мэр Харькова
Геннадий Кернес больше не мэр Харькова
&quot;Я счастлив&quot;: ведущий Анатолий Анатолич сообщил о беременности своей супруги
"Я счастлив": ведущий Анатолий Анатолич сообщил о беременности своей супруги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь