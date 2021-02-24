Кто бы прямо сейчас мог выиграть президентские и парламентские выборы в Украине (инфографика)

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов избирателей – около четверти, - получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский, на втором месте по уровню поддержки идет пятый президент, лидер "Європейської солідарності" Петр Порошенко.

"Телеграф" публикует инфографику президентского рейтинга, составленную на основании результатов опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля.

За экс-нардепа Евгения Мураева отдали бы свои голоса 4,9% респондентов, определившихся с выбором и планирующих голосовать, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,1%, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка – 2,9%, лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока и мэра Киева Виталия Кличко - по 2,4%.

Также социологи спросили украинцев, за какие партии они проголосовали бы, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, по результатам чего в парламент проходят пять партий.

"Телеграф" публикует соответствующую инфографику парламентского рейтинга:

Также близки к преодолению пятипроцентного проходного барьера в Верховную Раду "Радикальная партия Олега Ляшко" - 4,9% и партия "Сила и честь" - 4,4%.

Остальные партии набирают меньше 4% голосов избирателей.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.