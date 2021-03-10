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Среда, 10.03.2021
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Похоже на тепловой удар: ветеран АТО рассказала об ощущениях после вакцинации от коронавируса
Похоже на тепловой удар: ветеран АТО рассказала об ощущениях после вакцинации от коронавируса

Похоже на тепловой удар: ветеран АТО рассказала об ощущениях после вакцинации от коронавируса

Похоже на тепловой удар: ветеран АТО рассказала об ощущениях после вакцинации от коронавируса
Обновлено 16:41 Сегодня Телеграф

Ветеран войны с Россией Елена Билозерская поделилась ощущениями о своем опыте вакцинации от Covid19. Через некоторое время после прививки, здоровье женщины пошатнулось.

Об этом военный рассказала на своей странице в facebook.

Билозерская сделала прививку во вторник, 10 марта. Причем ей это удалось сделать без проблем, просто оставив запись  на Фейсбук-странице Киевского областного центра общественного здоровья. Правда, женщине не дали гарантий, что вторую дозу вакцины, через 28 дней,  она получит так же легко. Выходит ситуация, что и первый укол может быть без эффекта.

Вначале у Белозерской не было никаких негативных симптомов и ощущений. Однако, позже она пожаловалась на озноб и боли.

"Температура 39,3. Впоследствии добавились "прострелы" в голове - колющие боли в нескольких тех самых местах, у меня так всегда при высокой температуре. Общее самочувствие - в точности как было когда-то летом при тепловом ударе. Приняла жаропонижающее и легла", - написала Белозерская.

Позже женщине стало легче.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов поделился своими ощущениями после вакцинации индийским препаратом от коронавируса. Об этом политик написал на своей странице в facebook.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Ветеран, Прививка, Коронавирус, Covid-19.
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