Степанов рассказал, как чувствует себя после прививки индийской вакциной

Министр здравоохранения Максим Степанов поделился своими ощущениями после вакцинации индийским препаратом от коронавируса. Об этом политик написал на своей странице в facebook.

"Пятый день после вакцинации. Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций или побочных эффектов. Единственное, минут 20 после прививки болело место укола. А еще через полчаса и это прошло", - сообщил Степанов.

Глава Минздрава еще раз подчеркнул. что считает вакцинацию единственным способом уберечь себя от COVID-19 и его страшных последствий. Также он высказал слова поддержки украинским медикам, а еще выразил готовность приобщится к всеукраинскому флеш-мобу по популяризации кампании вакцинации в Украине.

Отметим, что министру укололи вакцину Covieshield в понедельник, 1 марта, во время онлайн-брифинга по итогам посещения в Александровскую клиническую больницу столицы.

Также Максим Степанов, предположил, что в свободном доступе для покупки на коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не раньше лета-осени.

Напомним, весенняя волна Covid-19 в Украине будет характеризоваться более высоким уровнем заболеваемости чем та, что была осенью 2020 года.