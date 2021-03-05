Придется подождать: Степанов рассказал, когда в Украине можно будет свободно купить вакцину

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который недавно привился от коронавируса, предположил, что в свободном доступе для покупки на коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не раньше лета-осени.

Об этом он рассказал в четверг, 4 марта, в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".

"Я уверен, что на коммерческом рынке вакцины, исходя из наших переговоров с производителями, ранее лета-осени, просто не появятся", - сказал Степанов.

По его словам, все производители вакцин подписали контракты исключительно с правительствами стран по всему миру до конца года только с правительствами, но даже и в этом сегменте по обеспечению вакцинами возникают проблемы.

"У них не хватает мощностей катастрофически, везде срываются поставки", - уточнил министр здравоохранения.

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Как сообщал "Телеграф", несмотря на отсутствие на официальном рынке, вакцину от коронавируса уже можно купить в даркнете. Цены на дозу варьируются от 250 до 1200 долларов США и в среднем держатся на отметке 500 долларов.