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Работают 24/7: в США появились "охотники за вакцинами"

Работают 24/7: в США появились "охотники за вакцинами"
Обновлено 11:08 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В США набирают популярности так называемые "Охотники за вакцинами", которые помогают пожилым людям пройти вакцинацию.

Об этом сообщили BBC News.

Американцы, сбитые с толку сложной онлайн-системой записи на вакцинацию, получают помощь от технически подкованных молодых людей.

Карл Чимини заручился поддержкой Кевина Хейса и его компьютерных навыков, чтобы помочь ему сделать снимок в Пенсильвании. Другой так называемый охотник за вакцинами, подросток Бенджамин Каган, записался на 115 приемов.

На 4 марта, уже около трех недель группа продолжает расти. Так, Кэти Монаган основала Detroit Vaccine Hunters - открытую для всех страницу в Facebook, чтобы помочь пожилым людям пройти вакцинацию от COVID, особенно в Интернете. Об этом сообщили WXYZ Detroit.

"Он разросся до большего, чем я могла себе представить", - рассказала Монаган в комментарии 7 Action News.

Она увидела этот краудсорсинг в других местах и привезла его в Metro Detroit (Детройд - ред.). Они ясно дают понять, что с высоким спросом невозможно обойтись без очереди.

Второй слой Detroit Vaccine Hunters - это группа "ангелов".

Добровольцы проходят проверку, прежде чем им разрешают работать с основными данными от пожилых людей, чтобы зарегистрировать их в Интернете, где они не могут сделать это сами. 

"Мы также проверяем их профиль в Facebook, чтобы убедиться, что они прошли тест на запах", - говорит Монаган.

Отмена вакцинации может обеспечить открытие в тот же день, о чем сообщается через страницу и "ангелов-добровольцев".

В то же время пожилые люди, которые пытаются сами записаться на вакцинацию, могут ждать недели.

Стоит напомнить, что в США несколько католических епископов выступили против вакцины Johnson & Johnson, поскольку она якобы производится из стволовых клеток абортированных плодов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Вакцина.
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