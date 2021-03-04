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Четверг, 04.03.2021
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"Морально неприемлемо". Церковники выступили против новой вакцины против COVID от Johnson & Johnson

"Морально неприемлемо". Церковники выступили против новой вакцины против COVID от Johnson & Johnson
09:42 Сегодня Телеграф Фото: twitter

По состоянию на 3 марта некоторые католические епископы в США выступили против того, чтобы члены Церкви прививались третей разрешенной в феврале вакциной Johnson & Johnson, если есть альтернативы. По их словам в вакцине используют якобы абортированные плоды.

Об этом сообщили CNN Health.

Вакцина J&J является третьей вакциной, разрешенной к применению в Соединенных Штатах. В отличие от своих предшественников - от Pfizer / BioNTech и Moderna - вакцина Johnson & Johnson требует только одной инъекции и может храниться при нормальной температуре холодильника, что упрощает транспортировку.

При этом, еще перед выдачей в США разрешения на экстренное использование вакцины Johnson & Johnson офис Римско-католической церкви - заявил, что морально не приемлемо получать вакцины Covid-19, в которых использовались клеточные линии абортированных плодов в процессе их исследования и производства.

Новое же заявление епископов противоречит записке, одобренной Папой Франциском, которому в январе была сделана вакцина. В декабрьской записке говорилось, что использование таких вакцин не является формальным сотрудничеством с абортом, из которого происходят клетки, используемые для производства вакцин.

В то же время в комментарии CNN компания Johnson & Johnson сказала: "Мы гордимся тем, что представили миру нашу вакцину против COVID-19 и способствовали прекращению этой пандемии. В нашей однократной вакцине против COVID-19 используется инактивированный неинфекционный аденовирусный вектор -  аналогично вирусу простуды, который кодирует белок "спайк" (S) коронавируса, и в вакцине нет ткани плода".

Стоит отметить, что Белый дом 3 марта отклонил заявление Епископской конференции.

Напомним, что вакцина Johnson & Johnson не требует специальных условий для своего хранения, и для получения иммунитета от нее, требуется только одна доза. При этом, вакцина дешевле других вариантов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Вакцина.
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