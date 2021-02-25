В США испытали новую вакцину от COVID-19: она эффективна, безопасна, выгоднее Pfizer и Moderna

Регулирующие органы США исследовали вакцину от коронавируса Johnson & Johnson, признав ее безопасной и эффективной Скорей всего препарат разрешат к использованию на территории Соединенных Штатов.

Это будет третья вакцина после Pfizer и Moderna, которая станет доступной в США. Однако, в отличии от первых двух, Johnson & Johnson не требуется специальное охлаждение для транспортировки и хранения. Кроме того, достаточно всего одного укола для полноценного вакцинирования. (при использовании Pfizer и Moderna нужно делать по две инъекции), сообщает BBC.

Испытания показали, что препарат в целом эффективна в предотвращении умеренных и тяжелых случаев COVID-19 на 66%. Против самых тяжелых случаев эффективность вакцины составляет 85%.

В пятницу, 26 февраля, соберется внешний комитет экспертов, чтобы оценить вакцину и дать рекомендации о том, следует ли давать ей одобрение.

Компания-производитель уже заявила, что планирует доставить в общей сложности 20 миллионов доз к концу марта в соответствии с соглашением о поставках в США 100 миллионов доз к концу июня.

Напомним, в городе Орландо (штат Флорида) две женщины решили пойти на хитрость для того, чтобы получить вакцину от коронавируса.