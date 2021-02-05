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Пятница, 05.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Эффективность до 72%: компания Johnson & Johnson регистрирует экспериментальную вакцину от COVID-19

Эффективность до 72%: компания Johnson & Johnson регистрирует экспериментальную вакцину от COVID-19
Обновлено 09:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В четверг, 4 февраля, американская компания Johnson & Johnson официально обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой о разрешении на экстренное использование вакцины против Covid-19.

Об этом сообщает CNN.

"Сегодняшняя подача заявки на разрешение на экстренное использование нашей экспериментальной одноразовой вакцины против Covid-19 является важным шагом на пути к снижению бремени заболеваний для людей во всем мире и прекращению пандемии", - сказал доктор Пол Стоффельс, главный научный сотрудник компании.

FDA уже изучает результаты, после чего назначит открытое заседание Консультативного комитета по вопросам вакцин и сопутствующих биологических продуктов. Это независимая группа экспертов, которая также будет изучать данные и предоставлять свою рекомендацию, которую ведомство учитывает при принятии решений.

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Отмечается, что вакцина Johnson & Johnson немного отличается от других вакцин против коронавируса. Созданная в сотрудничестве с подразделением вакцин компании Janssen Pharmaceutical, и Медицинским центром Beth Israel Deaconess, она делается одним уколом, в то время как вакцины Pfizer и Moderna's требуют два введения. Она считается универсальной, так как может храниться, как минимум, три месяца при обычных температурах охлаждения и не требует глубокой заморозки, как у Pfizer.

Эффективность вакцины против умеренных и тяжелых заболеваний варьировалась от страны к стране: 72% в США, 66% в Латинской Америке и 57% в Южной Африке. Это было измерено через месяц после укола.

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Правительство США заказало 100 миллионов доз, и компания Johnson & Johnson заявила, что может выполнить это обязательство к июню.

Тем временем вакцинация в Украине начинается в феврале этого годанаглядная инфографика, кто первым получит вакцину от COVID-19 в рамках программы COVAX.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

США, Вакцины, Вакцинация, FDA, Коронавирус, Covid-19, Johnson &amp; Johnson.
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