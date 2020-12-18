Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Украине: появилась наглядная инфографика

Украина готовится к получению вакцины от коронавируса COVID-19 в рамках программы COVAX. Минздрав уже разработал четкий план вакцинации по группам людей, вакцинацию которых планируют провести за счет государства. Из групп риска бесплатно от COVID-19 провакцинируют около 21 миллионов человек.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов у себя в Facebook.

Отмечается, что всех украинцев поделят на три группы.

Первыми вакцину от коронавируса получат:

медики

военнослужащие ВСУ

работники социальной сферы

персонал интернатов и домов престарелых

В Минздраве отмечают, что вакцины для осуществления первого этапа вакцинации будет получено уже в феврале 2021 года.

В ходе второго этапа планируется вакцинация: людей в возрасте от 60 лет, включая тех, которые относятся к группам медицинского риска; работников учебных заведений, работников структур, обеспечивающих безопасность государства, включая Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, представителей Нацполиции Украины и ВСУ.

Последними провакцинированы будут люди в возрасте от 18 до 59 лет, которые относятся к группам медицинского риска, и другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют более высокий риск заболевания коронавирусной болезни.