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Стало известно, какие вакцины от коронавируса могут завезти в Украину

Стало известно, какие вакцины от коронавируса могут завезти в Украину
Обновлено 15:07 Сегодня Телеграф

Министерство здравоохранения сконцентрирует свои усилия на скорейшем получении вакцины и проведении широкомасштабной вакцинации против COVID-19 в течение 2021 года. Благодаря присоединению к глобальной инициативе COVAX Украина ожидает получения примерно 8 млн доз вакцин против COVID-19 (из расчета 2 дозы на 1 человека).

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вакцина будет предоставляться траншами, начиная с конца 1 квартала к концу 1 полугодия 2021 года. Украина также ведет переговоры со всеми топ компаниями-производителями вакцины, которые завершили третью финальную стадию ее испытания, подводят итоги испытаний или находятся на разных стадиях сертификации", - заявил глава Минздрава.

Сейчас Минздрав разрабатывает соответствующие логистические планы, чтобы ни одной дозы вакцины не было потеряно. К процессу хранения и транспортировки вакцин будут привлекаться как государственные мощности, так и частные компании.

Согласно расчетам Минздрава, на вакцинацию населения против COVID-19 необходимо 15100000000 грн, но в госбюджете 2021 на это предусмотрено лишь 2600000000 грн, или в 6 раз меньше. 

 

Напомним, что Максим Степанов поручил предусмотреть в Национальном плане вакцинацию украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.

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Все по теме:

Украина, Вакцина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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