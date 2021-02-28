Более доступна, чем Pfizer и Moderna: в США одобрили третью вакцину против COVID-19

27 февраля власти США после ряда проверок наконец зарегистрировали вакцину Johnson & Johnson от коронавируса COVID-19. При этом, вакцина J&J является третьей разрешенной вакциной в США после вакцины от Pfizer / BioNTech и Moderna.

Об этом сообщили Reuters.

Согласно предоставленным данным, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило о разрешении экстренного использования вакцины J&J для взрослых в возрасте 18 лет и старше после единодушного одобрения в пятницу группой внешних экспертов агентства. Ожидается, что поставки в места вакцинации начнутся в воскресенье или понедельник.

В глобальном испытании J&J с участием 44000 человек было обнаружено, что вакцина на 66% эффективна в предотвращении COVID-19 от умеренной до тяжелой формы через четыре недели после вакцинации. Вакцина оказалась на 100% эффективной в предотвращении госпитализации и смерти из-за вируса.

В ходе исследования было зарегистрировано очень мало серьезных побочных эффектов, которые также предоставили предварительные доказательства того, что вакцина уменьшала бессимптомные инфекции.

Вакцина J&J внедряется до официального разрешения около 500 тысяч медицинских работников, чтобы остановить заражение этим вариантом, который распространился по стране и распространился по всему миру, в том числе в США. Компания тестирует двухдозовую версию своей вакцины, и результаты ожидаются этим летом.

Напомним, что ранее украинский врач Евгений Дубровский рассказал о ситуации с вакцинацией медиков в Украине.