В России лавина снесла несколько авто: момент попал на фото и видео

Во вторник, 23 марта, в Дагестане лавина снесла припаркованные авто и скинула их в обрыв, засыпав снегом.

Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта Дагистана.

Известно, что инцидент случился на 37 километре автомобильной дороги "Рутул – Лучек – Джиных" в селе Цахур. Эта сошедшая лавина уже четвертая по счету. Она была настолько мощной, что перекрыла дорогу на 300 метров и засыпала снегом три автомобиля жителей села Цахур.

Обошлось без жертв. Хотя без транспортного сообщения остались 9 населенных пунктов и 2 пограничные заставы.

В сети также опубликовали видео момента схода лавины, на котором видно, как снежная волна сносит машины так, будто они игрушечные.

Как сообщал "Телеграф", ранее в России лавина накрыла горнолыжную трассу "Домбай", расположенную на одноименном курорте, в результате чего под снегом оказались люди.