На горнолыжном курорте в России лавина накрыла людей и дома: видео ЧП

В России лавина накрыла горнолыжную трассу "Домбай", расположенную на одноименном курорте, в результате чего под снегом могут находиться люди.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

На первых кадрах с места ЧП видно, что люди откапывают снег, видно, что снежная масса накрыла несколько зданий. Количество пострадавших пока неизвестно.

По информации МЧС под лавину могли попасть 2 вагончика пункта проката горнолыжного снаряжения. Всего под снегом могут находиться более 10 человек, сейчас на месте работают спасатели.

Как уточняет Telegram-канал "Mash", из-за схода лавины пострадало и местное кафе. Предварительно, под снегом могут находиться от 4 до 12 человек. Как рассказали местные жители, им приходится спасать людей из-под снега своими силами. В частности, стараются услышать вибрацию телефона под толщей, под завалами находится несколько зданий.

"Туалет снесло, снесло прокат один, откапываем стены, переворачиваем", - поделились подробностями спасательной операции они.

Для того, чтобы достать людей из-под снежного завала, пришлось даже задействовать технику.

Также на данный момент известно, что из-под снега удалось спасти одного человека. Им оказалась постоялица гостиницы Altaroom.

"Сейчас она в шоковом состоянии — уже вернулась в номер", - уточнили в Telegram-канале.

К тому же, по мнению очевидцев, ЧП произошло не самопроизвольно. По словам одной из свидетельниц схода лавины, он был специально спровоцирован. Местные рассчитывали, что лавина уйдет в сторону леса, но снег пошел прямо на туристов.

Также свидетелям ЧП удалось заснять момент спасения одного из пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Карпатах в последние дни также сохраняется опасность схода лавин.