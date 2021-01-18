Скачать
Понедельник, 18.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Шмыгаль оценил вероятность веерных отключений света
Шмыгаль оценил вероятность веерных отключений света
Тарифные протесты продолжаются: активисты перекрыли трассу Киев-Харьков (фото)
Тарифные протесты продолжаются: активисты перекрыли трассу Киев-Харьков (фото)
Карантин в Украине снова продлят: Шмыгаль очертил сроки
Карантин в Украине снова продлят: Шмыгаль очертил сроки
Динамо - Легия: онлайн видеотрансляция контрольного матча
Динамо - Легия: онлайн видеотрансляция контрольного матча

На горнолыжном курорте в России лавина накрыла людей и дома: видео ЧП

На горнолыжном курорте в России лавина накрыла людей и дома: видео ЧП
14:52 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В России лавина накрыла горнолыжную трассу "Домбай", расположенную на одноименном курорте, в результате чего  под снегом могут находиться люди.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

На первых кадрах с места ЧП видно, что люди откапывают снег, видно, что снежная масса накрыла несколько зданий. Количество пострадавших пока неизвестно.

По информации МЧС под лавину могли попасть 2 вагончика пункта проката горнолыжного снаряжения. Всего под снегом могут находиться более 10 человек, сейчас на месте работают спасатели.

Как уточняет Telegram-канал "Mash", из-за схода лавины пострадало и местное кафе. Предварительно, под снегом могут находиться от 4 до 12 человек. Как рассказали местные жители, им приходится спасать людей из-под снега своими силами. В частности, стараются услышать вибрацию телефона под толщей, под завалами находится несколько зданий.

"Туалет снесло, снесло прокат один, откапываем стены, переворачиваем", - поделились подробностями спасательной операции они.

Для того, чтобы достать людей из-под снежного завала, пришлось даже задействовать технику.

Также на данный момент известно, что из-под снега удалось спасти одного человека. Им оказалась постоялица гостиницы Altaroom.  

"Сейчас она в шоковом состоянии — уже вернулась в номер", - уточнили в Telegram-канале.

К тому же, по мнению очевидцев, ЧП произошло не самопроизвольно. По словам одной из свидетельниц схода лавины, он был специально спровоцирован. Местные рассчитывали, что лавина уйдет в сторону леса, но снег пошел прямо на туристов.

Также свидетелям ЧП удалось заснять момент спасения одного из пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Карпатах в последние дни также сохраняется опасность схода лавин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 382

Все по теме:

Россия, Видео, Лавины, Домбай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия не допустит гуманитарную катастрофу с водой в Крыму, но дело не в заботе о людях, - Мустафа Джемилев
02 Отчаянная туристка в шортах пыталась забраться на вершину горы в Польше в 20-градусный мороз (фото)
03 Люди прыгали из окон: в Одессе загорелась гостиница (фото, видео)
04 "Отец года": в Киеве мужчина придумал бюджетную замену санкам для детей (видео)
05 Навальный бросил вызов Путину: зачем понадобился его арест и что сейчас происходит в России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На горнолыжном курорте в России лавина накрыла людей и дома: видео ЧП
На горнолыжном курорте в России лавина накрыла людей и дома: видео ЧП
Испоганят весь Крым: в Украине оценили попытки оккупантов добыть воду на полуострове
Испоганят весь Крым: в Украине оценили попытки оккупантов добыть воду на полуострове
На Крещение Украину накроет антициклон Dragica: прогноз погоды на 19 января
На Крещение Украину накроет антициклон Dragica: прогноз погоды на 19 января
Джастин Тимберлейк рассекретил имя второго ребенка через полгода после его рождения
Джастин Тимберлейк рассекретил имя второго ребенка через полгода после его рождения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь