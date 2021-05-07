В Киеве разгневанный автомобилист напал на полную детей маршрутку (фото)

На левом берегу Киева в пятницу, 7 мая, произошло незначительное ДТП с участием маршрутного такси, после которого другой участник аварии – водитель легковушки, - выбил стекло в "маршрутке".

Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua"

Согласно информации, водитель маршрутного такси №511 (ул. Милославская - ст. м. Позняки) решил объехать пробку, при этом зацепив Renault. Легковушка получила незначительные повреждения, однако это, судя по всему, сильно разозлило ее владельца.

Водитель выбежал из своего автомобиля и решил разбить стекло "маршрутки".

"В середине было много пассажиров с детьми", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 апреля в Киеве на проспекте Победы маршрутчик подрался с полицейскими из-за пассажиров.