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В Киеве разгневанный автомобилист напал на полную детей маршрутку (фото)

В Киеве разгневанный автомобилист напал на полную детей маршрутку (фото)
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф dtp.kiev.ua

На левом берегу Киева в пятницу, 7 мая, произошло незначительное ДТП с участием маршрутного такси, после которого другой участник аварии – водитель легковушки, - выбил стекло в "маршрутке".

Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua"

Согласно информации, водитель маршрутного такси №511 (ул. Милославская - ст. м. Позняки) решил объехать пробку, при этом зацепив Renault. Легковушка получила незначительные повреждения, однако это, судя по всему, сильно разозлило ее владельца.

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Водитель выбежал из своего автомобиля и решил разбить стекло "маршрутки".

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"В середине было много пассажиров с детьми", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 20 апреля в Киеве на проспекте Победы маршрутчик подрался с полицейскими из-за пассажиров.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 253

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Киев, ДТП, Водитель, Маршрутка, Стекло, Разбил.
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