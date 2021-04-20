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Маршрутчик подрался с полицейскими из-за пассажиров в Киеве (фото)

Маршрутчик подрался с полицейскими из-за пассажиров в Киеве (фото)
13:17 Сегодня Телеграф Василий Мозговой / Телеграф

Введенные в Киеве из-за эпидемии коронавируса Covid-19 карантинные ограничения во вторник, 20 апреля, стали причиной драки между водителем маршрутного такси и полицейскими.

Как передает корреспондент "Телеграфа", экипаж полиции остановил на проспекте Победы в районе станции метро "Берестейская" 720-ю маршрутку, следовавшую из Боярки в Киев (конечная - площадь Победы).

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Причиной остановки стало превышающее допустимое число пассажиров в транспортном средстве.

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Стоит отметить, что требования о половинной заполненности пассажирами в Киеве строго соблюдают только водители коммунального пассажирского транспорта, - троллейбусов и автобусов, - в то время как "маршрутки" регулярно игнорируют их и нередко перевозят максимально возможное число пассажиров, а наблюдающие это полицейские чаще всего игнорируют этот факт.

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Между возмущенным фактом остановки по такой причине водителем маршрутки и полицейскими завязалась драка.

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В итоге водитель "маршрутки" получил, предположительно, легкие телесные повреждения: у него ссадина над бровью и разбита губа.

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При этом полицейские одели на него наручники и вызвали подкрепление, а также карету "скорой помощи". О наличии травм у правоохранителей информации нет.

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Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщалось, это уже не первый инцидент в Киеве, связанный с рукоприкладством и карантинными ограничениями. Так, в марте в  магазине "Ашан" на улице Берковецкой охранник избил женщину за то, что та была без маски

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Все по теме:

Киев, Полиция, Драка, Маршрутка, Карантин, Нарушения, Проспект Победы.
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