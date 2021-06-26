Под Днепром 17-летняя девушка едва не сожгла себя заживо: соседка озвучила невероятную версию ЧП

В Каменском (Днепропетровская область) 17-летняя девушка получила 40% ожогов тела. Она - в реанимации, а знакомые подозревают самоподжог.

Об этом пишет "Информатор".

Инцидент произошел в четверг, 24 июня. Но о нем стало известно только сейчас.

Как пишет издание, пострадавшую доставили в реанимацию областной клинической больницы Днепра с ожогами 40% тела. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Подробности случившегося пока неизвестны. По одной из версий, девушка облилась кипятком на кухне из кастрюли. Однако, соседка потерпевшей утверждает, что девушка облилась бензином и подожгла его.

В результате девушка получила ожоги второй степени.

Как сообщал "Телеграф", в Самарской области в городе Кинель пенсионер совершил самосожжение в отделении почты, чтобы погубить себя и всех вокруг.