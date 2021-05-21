"Чтобы вы все сдохли": в России клиент почты сжег себя заживо, пытаясь убить сотрудников отделения

Вчера, 20 мая, в Самарской области в городе Кинель пенсионер совершил самосожжение в отделении почты, чтобы погубить себя и всех вокруг.

Об этом пишет Телеграмм-канал Baza.

Сообщается, что 75-летний Анатолий Зенков "устал" ходить на почту на костылях, из-за чего пошел на преступление.

Сотрудники отделения говорят, что в этот день знакомый им клиент "со странностями" пришел дважды. Сначала он получил письмо и ушел. Но вскоре Анатолий вернулся с тремя бутылками бензина. Одну он бросил в коридор с криком "Чтоб вы все сдохли!" и поджег, из-за чего начался пожар. Пока его тушили, агрессор бросил вторую бутылку в сторону стойки операторов, а затем поджег и себя. Спасти пенсионера не удалось, а отделение сотрудники смогли потушить своими силами.

Сейчас по данному факту проходит расследование. По предварительной информации, пенсионер мог слететь с катушек из-за развода с женой и конфликтов из-за раздела имущества.

Напомним, в Ростовской области в колодце нашли тела 10 рабочих, который погибли в результате взрыва метана при проведении работ на очистных сооружениях.