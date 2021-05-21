Трагедия в Ростовской области: 10 рабочих смертельно отравились газом во время работы в коллекторе

Сегодня, 21 мая, в России случилась трагедия. По информации местных информагентств, в Неклиновском районе Ростовской области в колодце нашли тела 10 рабочих, который погибли в результате взрыва метана при проведении работ на очистных сооружениях.

Сообщается, что ЧП произошло в поселке Дмитриадовка. На данный момент есть информация о 10 погибших и 8 пострадавших. Однако росСМИ со ссылкой на свои источники в полиции говорят о том, что тело еще одного рабочего может оставаться в коллекторе, так что жертв может быть больше.

Сейчас на месте работают полиция, медики, прокуроры и МЧС. По предварительным данным, трагедия произошла по причине того, что из-за потепления усилился процесс образования и накопления ядовитых веществ в резервуарах. Поэтому мог произойти взрыв.

Напомним, в Турции во время отдыха произошла трагедия: погибли двое студентов из города Сумы Александр Попов и Анастасия Пришко.