Трагедия с украинскими студентами в Турции: выяснились новые детали

В Турции во время отдыха погибли двое студентов из города Сумы Александр Попов и Анастасия Пришко.
Детали происшествия раскрыло издание Hürriyet.
Отмечается, что авария случилась возле города Денизли 16 мая около 20:30 вечера.
В автомобиле, кроме них находились еще двое людей - Владислав Зикран, который сидел за рулем, и Анастасия Несеренко. Водитель легковушки потерял управление и вылетел за пределы дороги, после чего та перевернулась.
Попов погиб на месте, а Пришко скончалась уже в больнице города Ачыпаям, куда доставили пострадавших.
Издание указывает, что Несеренко находится в тяжелом состоянии, поэтому ее перевезли в больницу института города Памуккале.
Как сообщалось ранее, на трассе "Киев-Одесса" возле поселка Вита-Почтовая неуправляемый грузовик столкнулся с четырьмя другими автомобилями.