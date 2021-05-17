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Трагедия с украинскими студентами в Турции: выяснились новые детали

Трагедия с украинскими студентами в Турции: выяснились новые детали
Обновлено 22:53 Сегодня Телеграф Фото: Hürriyet

В Турции во время отдыха погибли двое студентов из города Сумы Александр Попов и Анастасия Пришко.

Детали происшествия раскрыло издание Hürriyet

Отмечается, что авария случилась возле города Денизли 16 мая около 20:30 вечера. 

В автомобиле, кроме них находились еще двое людей - Владислав Зикран, который сидел за рулем, и Анастасия Несеренко. Водитель легковушки потерял управление и вылетел за пределы дороги, после чего та перевернулась. 

Попов погиб на месте, а Пришко скончалась уже в больнице города Ачыпаям, куда доставили пострадавших. 

Издание указывает, что Несеренко находится в тяжелом состоянии, поэтому ее перевезли в больницу института города Памуккале. 

Как сообщалось ранее, на трассе "Киев-Одесса" возле поселка Вита-Почтовая неуправляемый грузовик столкнулся с четырьмя другими автомобилями

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Турция, ДТП, Сумская область.
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