Трагедия с украинскими студентами в Турции: выяснились новые детали

В Турции во время отдыха погибли двое студентов из города Сумы Александр Попов и Анастасия Пришко.

Детали происшествия раскрыло издание Hürriyet.

Отмечается, что авария случилась возле города Денизли 16 мая около 20:30 вечера.

В автомобиле, кроме них находились еще двое людей - Владислав Зикран, который сидел за рулем, и Анастасия Несеренко. Водитель легковушки потерял управление и вылетел за пределы дороги, после чего та перевернулась.

Попов погиб на месте, а Пришко скончалась уже в больнице города Ачыпаям, куда доставили пострадавших.

Издание указывает, что Несеренко находится в тяжелом состоянии, поэтому ее перевезли в больницу института города Памуккале.

Как сообщалось ранее, на трассе "Киев-Одесса" возле поселка Вита-Почтовая неуправляемый грузовик столкнулся с четырьмя другими автомобилями.