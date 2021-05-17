Украинцы в Турции попали в ДТП - погибла пара студентов из Сум (фото)

Пара студентов Сумского института бизнеса, экономики и менеджмента погибли во время отдыха в Турции.

Об этом проинформировала пресс-служба института в Фейсбук.

"Вчера погибли двое наших студентов... Попов Александр и Пришко Анастасия... Совсем юные ... Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института ... Красивая и любящая пара", - сказано в сообщении.

Местное издание Данкор, уточняет, что студенты находились на отдыхе в Турции. Они взяли автомобиль напрокат и попали в аварию.

Как сообщалось ранее, 15 мая на трассе "Житомир-Черновцы" в Хмельницкой области произошло тройное ДТП, после которого все три автомобиля загорелись. Происшествие унесло жизни четырех человек.

А в Луганской области пьяный водитель сбил группу подростков, вследствие чего один из них погиб.