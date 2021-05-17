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Украинцы в Турции попали в ДТП - погибла пара студентов из Сум (фото)

Украинцы в Турции попали в ДТП - погибла пара студентов из Сум (фото)
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Пара студентов Сумского института бизнеса, экономики и менеджмента погибли во время отдыха в Турции.

Об этом проинформировала пресс-служба института в Фейсбук. 

"Вчера погибли двое наших студентов... Попов Александр и Пришко Анастасия... Совсем юные ... Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института ... Красивая и любящая пара", - сказано в сообщении. 

Местное издание Данкор, уточняет, что студенты находились на отдыхе в Турции. Они взяли автомобиль напрокат и попали в аварию. 

Как сообщалось ранее, 15 мая на трассе "Житомир-Черновцы" в Хмельницкой области произошло тройное ДТП, после которого все три автомобиля загорелись. Происшествие унесло жизни четырех человек.  

А в Луганской области пьяный водитель сбил группу подростков, вследствие чего один из них погиб.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Турция, ДТП, Сумская область.
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