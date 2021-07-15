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Вертолет армии США экстренно сел в центре Бухареста (фото, видео)

Вертолет армии США экстренно сел в центре Бухареста (фото, видео)
15:03 Сегодня Телеграф Radu Iliescu

Вертолет американских военных Black Hawk экстренно сел в центре румынской столицы Бухаресте из-за неполадок во время репетиции Дня авиации. 

Об этом сообщает Aeronews.

Вертолет снес два столба уличного освещения, которые упали на проезжую часть. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. 

вертолет США

Пилоты вертолета перед экстренной посадкой сообщили о проблемах. Им удалось избежать пробки на дорогах и безопасно приземлиться на оживленном перекрестке.  

Вертолет Black Hawk участвует в репетициях к Дню авиации который пройдет в Бухаресте 20 июля.  

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские истребители вновь поднимались на перехват самолетов США. За последнее время это не первый инцидент в воздушном пространстве между двумя государствами. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Румыния, США, Вертолет, Бухарест, День авиации.
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