Вертолет армии США экстренно сел в центре Бухареста (фото, видео)

Вертолет американских военных Black Hawk экстренно сел в центре румынской столицы Бухаресте из-за неполадок во время репетиции Дня авиации.

Об этом сообщает Aeronews.

Вертолет снес два столба уличного освещения, которые упали на проезжую часть. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Пилоты вертолета перед экстренной посадкой сообщили о проблемах. Им удалось избежать пробки на дорогах и безопасно приземлиться на оживленном перекрестке.

Вертолет Black Hawk участвует в репетициях к Дню авиации который пройдет в Бухаресте 20 июля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские истребители вновь поднимались на перехват самолетов США. За последнее время это не первый инцидент в воздушном пространстве между двумя государствами.