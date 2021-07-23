Двое мужчин погибли во время обрушившегося на Бердянск ливня: подробности

В Бердянске на перекрестке проспекта Победы и улицы Богуславского произошел несчастный случай: в результате обрыва провода, который упал в воду погибли двое мужчин. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает издание "ПроБердянск".

По информации издания, тела погибших остаются в воде на дороге. Скорая и спасатели не могут подойти к погибшим, ждут энергетиков, которые отключат напряжение.

В данный момент место происшествия оцеплено полицией, проезд по проспекту ограничен.

Ранее сообщалось о том, что медуз в море так много, что их начали... есть: бердянские журналисты попробовали на вкус морских обитателей.

Как писал "Телеграм", в Бердянске разыгрался сильный шторм. Ураганный ветер, достигающий скорости 30 м/с , с порывами до 33 м/с, повалил деревья, оборвав во многих микрорайонах линии электропередач.