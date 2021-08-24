Гороскоп на 25 августа: Львам стоит прислушаться к словам друзей, а Весам не нужно сердиться из-за пустяков

Астрологический прогноз на среду, 25 августа 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 25 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вам придется подойти со всей ответственностью к любому делу, даже самому незначительному. Только в этом случае наметится прогресс, которого вы давно жаждете.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не опирайтесь на догадки, принимая то или иное решение завтра. Ваша интуиция только и ждет удобного момента, чтобы вас подвести.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, завтра усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы будете склонны к недоверчивости во всем. Будьте исключительно себялюбивы и эгоистичны завтра, старайтесь удовлетворить мельчайшие свои капризы.

Лев (23 июля — 23 августа)

Прислушивайтесь завтра получше к словам друзей — вам скажут что-то важное.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вам представится возможность начать работать над одним очень важным делом. Однако перед тем как взяться за него, реально оцените свои силы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вас могут подвести эмоции. Придется потратить немало сил и времени на то, чтобы их утихомирить. Постарайтесь сдерживать недовольство, не стоит злиться и сердиться из-за пустяков.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

События могут выйти из-под вашего контроля. Впрочем, это и к лучшему, сможете, наконец, перестать о них заботиться.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Избегайте спонтанных действий, они не принесут вам ничего кроме неприятностей. А коль вы не в состоянии исправить события, относитесь ко всему легко и с улыбкой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте внимательны, завтра вам представится весьма удобная возможность несколько улучшить свое положение. Вам стоит довериться вашим чувствам и ощущениям и действовать в полном соответствии с ними.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Суровая жизненная необходимость заставит вас спуститься с заоблачных высот абстрактных размышлений. Однако не стоит расстраиваться — это ненадолго.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила.