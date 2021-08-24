Гороскоп на 25 августа: Львам стоит прислушаться к словам друзей, а Весам не нужно сердиться из-за пустяков
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Астрологический прогноз на среду, 25 августа 2021 года.
"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 25 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Вам придется подойти со всей ответственностью к любому делу, даже самому незначительному. Только в этом случае наметится прогресс, которого вы давно жаждете.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Не опирайтесь на догадки, принимая то или иное решение завтра. Ваша интуиция только и ждет удобного момента, чтобы вас подвести.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, завтра усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ.
Рак (22 июня — 22 июля)
Вы будете склонны к недоверчивости во всем. Будьте исключительно себялюбивы и эгоистичны завтра, старайтесь удовлетворить мельчайшие свои капризы.
Лев (23 июля — 23 августа)
Прислушивайтесь завтра получше к словам друзей — вам скажут что-то важное.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Вам представится возможность начать работать над одним очень важным делом. Однако перед тем как взяться за него, реально оцените свои силы.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Вас могут подвести эмоции. Придется потратить немало сил и времени на то, чтобы их утихомирить. Постарайтесь сдерживать недовольство, не стоит злиться и сердиться из-за пустяков.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
События могут выйти из-под вашего контроля. Впрочем, это и к лучшему, сможете, наконец, перестать о них заботиться.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Избегайте спонтанных действий, они не принесут вам ничего кроме неприятностей. А коль вы не в состоянии исправить события, относитесь ко всему легко и с улыбкой.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Будьте внимательны, завтра вам представится весьма удобная возможность несколько улучшить свое положение. Вам стоит довериться вашим чувствам и ощущениям и действовать в полном соответствии с ними.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Суровая жизненная необходимость заставит вас спуститься с заоблачных высот абстрактных размышлений. Однако не стоит расстраиваться — это ненадолго.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила.