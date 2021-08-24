Гороскоп на 25 серпня: Левам варто прислухатися до слів друзів, а Терезам не потрібно сердитися через дрібниці

Астрологічний прогноз на середу, 25 серпня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 25 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Вам доведеться підійти з усією відповідальністю до будь-якої справи, навіть незначному. Тільки в цьому випадку намітиться прогрес, якого ви давно жадаєте.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не спирайтеся на здогади, приймаючи те чи інше рішення завтра. Ваша інтуїція тільки і чекає зручного моменту, щоб вас підвести.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ваша здатність бачити і відчувати те, що інші помітити не можуть, завтра посилиться під впливом Місяця. Якщо щось досі і залишалося для вас загадкою, то нині ви напевно знайдете відповідь.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви будете схильні до підозрілості у всьому. Будьте виключно себелюбні і егоїстичні завтра, намагайтеся задовольнити найдрібніші свої примхи.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Прислухайтеся завтра краще до слів друзів — вам скажуть щось важливе.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Вам представиться можливість почати працювати над одним дуже важливою справою. Однак перед тим як взятися за нього, реально оціните свої сили.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Вас можуть підвести емоції. Доведеться витратити чимало сил і часу на те, щоб їх втихомирити. Постарайтеся стримувати невдоволення, не варто злитися і сердитися через дрібниці.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Події можуть вийти з-під вашого контролю. Втім, це й на краще, зможете, нарешті, перестати про них піклуватися.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Уникайте спонтанних дій, вони не принесуть вам нічого крім неприємностей. А якщо ви не в змозі виправити події, ставлення до всього легко і з посмішкою.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Будьте уважні, завтра у вас буде дуже зручна можливість трохи поліпшити своє становище. Вам варто довіритися вашим почуттям і відчуттям і діяти відповідно до них.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сувора життєва необхідність змусить вас спуститися з позахмарних висот абстрактних роздумів. Однак не варто засмучуватися — це ненадовго.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не варто ні на крок відходити від власних принципів. Принциповість буде оцінена, а позитивна оцінка завжди корисна, від кого б вона не виходила.