Гороскоп на 26 августа

Астрологический прогноз на четверг, 26 августа 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 26 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день вам будет очень трудно поверить всему тому, что вам будут говорить. Воспользуйтесь этой способностью и проигнорируйте плохие новости.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не позвольте упрямству или непониманию, а этим вы и будете грешить завтра, обречь вас на одиночество. Лучше уступить.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте скоропалительных выводов, ибо изнутри они серьезно различаются.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ваши планы на день могут поколебаться под давлением внешних сил. Придется побороться, если вы все-таки хотите претворить их в жизнь.

Лев (23 июля — 23 августа)

Остерегайтесь служебных романов — очень вредны для здоровья. Если же совет запоздал, попробуйте, по крайней мере, постараться сохранить его в относительном секрете.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вы, возможно, нашли не лучший способ проявлять интерес к кому-то, и этот кто-то находится в состоянии легкого изумления и совершенно не понимает, что от него хотят. Будьте проще.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вам стоит попытаться найти невидимую точку равновесия между личными чувствами и взаимоотношениями с другими людьми. Постарайтесь наломать не слишком много дров, их уже и так в избытке.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День ознаменуется приступом бурной деятельности, в которую будет вовлечен каждый, кто будет иметь несчастье попасться вам на глаза. Вы рискуете переутомиться.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вы ни при каких условиях не вспомните, что такое страх, зато ни в коем случае не забудете, что есть любовь. Между вашими желаниями и вашими возможностями нет (и в ближайшие сутки не появится) непреодолимой границы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Завтра можете особенно не стесняться, если писаное слово попытается преградить вам дорогу. Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не стоит забывать, что вы не зверь из зоопарка и что никакая клетка не мешает вам покинуть то место, которое вам до смерти осточертело.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Завтра ваша жилетка очень пригодится кому-то в качестве носового платка. Считайте, что вам повезло, уже если у вас будет время на то, чтобы иногда ее выжимать.