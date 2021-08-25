Рус

Гороскоп на 26 серпня: Ракам доведеться доведеться неабияк потрудитися, а Левам необхідно остерігатися службових романів

Дата публікації
Читати російською
Автор
64
Гороскоп на 26 серпня: Ракам доведеться доведеться неабияк потрудитися, а Левам необхідно остерігатися службових романів Новина оновлена 25 серпня 2021, 18:10
Гороскоп на 26 серпня

Астрологічний прогноз на четвер, 26 серпня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 26 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

В цей день вам буде дуже важко повірити всьому тому, що вам будуть говорити. Скористайтеся цією здатністю і ігноруйте погані новини.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не дозволяйте упертості або непорозумінням, а цим ви і будете грішити завтра, приректи вас на самотність. Краще поступитися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вам доведеться вибирати між двома зовні однаковими копицями сіна. Не робіть поспішних висновків, бо зсередини вони серйозно різняться.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ваші плани на день можуть похитнутися під тиском зовнішніх сил. Доведеться поборотися, якщо ви все-таки хочете втілити їх в життя.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Остерігайтеся службових романів — дуже шкідливі для здоров’я. Якщо ж роман вже почався, спробуйте, принаймні, постаратися зберегти його у відносному секреті.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ви, можливо, знайшли не найкращий спосіб проявляти інтерес до когось, і цей хтось знаходиться в стані легкого подиву і абсолютно не розуміє, що від нього хочуть. Будьте простіше.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Вам варто спробувати знайти невидиму точку рівноваги між особистими почуттями і взаємовідносинами з іншими людьми. Постарайтеся наламати не надто багато дров, їх уже і так в надлишку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День ознаменується приступом бурхливої діяльності, в яку буде залучений кожен, хто матиме нещастя попастися вам на очі. Ви ризикуєте перевтомлюватися.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ви ні за яких умов не згадаєте, що таке страх, зате ні в якому разі не забудете, що є любов. Між вашими бажаннями і вашими можливостями немає (і в найближчу добу чи не з’явиться) непереборного кордону.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Правила для того й пишуть, щоб їх порушувати. Завтра можете особливо не соромитися, якщо писане слово спробує перепинити вам дорогу. Хоча, звичайно, іноді слід поцікавитися, яка міра відповідальності передбачається за подібну сміливість.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не варто забувати, що ви не звір із зоопарку і що ніяка клітина не заважає вам покинути те місце, яке вам до смерті остогидло.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Завтра ваша жилетка дуже стане в пригоді комусь як носова хустка. Вважайте, що вам пощастило, вже якщо у вас буде час на те, щоб іноді її вичавлювати.

У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
Новини США
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
Дата публікації
Категорія
Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
Дата публікації
Категорія
Прапороносець збірної завоювала перше "золото" для України на Паралімпіаді в Токіо
Прапороносець збірної завоювала перше "золото" для України на Паралімпіаді в Токіо
Дата публікації
Категорія
Кучма застеріг Зеленського від образ на адресу Путіна і пояснив, чому
Кучма застеріг Зеленського від образ на адресу Путіна і пояснив, чому
Дата публікації
Категорія
"Ви не підходите...": президент Естонії розговорилася, кажучи про перспективи України в ЄС
"Ви не підходите...": президент Естонії розговорилася, кажучи про перспективи України в ЄС