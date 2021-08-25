Гороскоп на 26 серпня: Ракам доведеться доведеться неабияк потрудитися, а Левам необхідно остерігатися службових романів

Астрологічний прогноз на четвер, 26 серпня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 26 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

В цей день вам буде дуже важко повірити всьому тому, що вам будуть говорити. Скористайтеся цією здатністю і ігноруйте погані новини.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не дозволяйте упертості або непорозумінням, а цим ви і будете грішити завтра, приректи вас на самотність. Краще поступитися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вам доведеться вибирати між двома зовні однаковими копицями сіна. Не робіть поспішних висновків, бо зсередини вони серйозно різняться.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ваші плани на день можуть похитнутися під тиском зовнішніх сил. Доведеться поборотися, якщо ви все-таки хочете втілити їх в життя.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Остерігайтеся службових романів — дуже шкідливі для здоров’я. Якщо ж роман вже почався, спробуйте, принаймні, постаратися зберегти його у відносному секреті.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ви, можливо, знайшли не найкращий спосіб проявляти інтерес до когось, і цей хтось знаходиться в стані легкого подиву і абсолютно не розуміє, що від нього хочуть. Будьте простіше.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Вам варто спробувати знайти невидиму точку рівноваги між особистими почуттями і взаємовідносинами з іншими людьми. Постарайтеся наламати не надто багато дров, їх уже і так в надлишку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День ознаменується приступом бурхливої діяльності, в яку буде залучений кожен, хто матиме нещастя попастися вам на очі. Ви ризикуєте перевтомлюватися.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ви ні за яких умов не згадаєте, що таке страх, зате ні в якому разі не забудете, що є любов. Між вашими бажаннями і вашими можливостями немає (і в найближчу добу чи не з’явиться) непереборного кордону.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Правила для того й пишуть, щоб їх порушувати. Завтра можете особливо не соромитися, якщо писане слово спробує перепинити вам дорогу. Хоча, звичайно, іноді слід поцікавитися, яка міра відповідальності передбачається за подібну сміливість.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не варто забувати, що ви не звір із зоопарку і що ніяка клітина не заважає вам покинути те місце, яке вам до смерті остогидло.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Завтра ваша жилетка дуже стане в пригоді комусь як носова хустка. Вважайте, що вам пощастило, вже якщо у вас буде час на те, щоб іноді її вичавлювати.