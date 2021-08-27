Гороскоп на 28 августа: Скорпионов ждет путешествие, а Стрельцам не стоит впадать в панику

Астрологический прогноз на субботу, 28 августа 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 28 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Изменить все вокруг нетрудно, однако последующие улучшения потребуют значительно большего количества сил, нежели то, которым вы располагаете. Привлеките к этому процессу других.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сколь бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совместить, что вы завтра и сделаете. Удачи!

Рак (22 июня — 22 июля)

Луна должна принести вам вдохновение, но случиться это может в самый неудобный момент. К этому стоит быть готовым.

Лев (23 июля — 23 августа)

Завтра вы могли бы пережить самые волшебные приключения, но что-то все время будет вам мешать. Если у вас хватит сил и терпения справиться со всеми препятствиями, этот день вы запомните надолго.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Возможно вы уже успели пригреться и привыкнуть к рутинности вашего существования в достаточной степени, чтобы не желать что-либо менять. Однако, если подобная мысль все таки придет вам в голову, сделайте это завтра. Этот день прекрасно подходит для таких целей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сколь бы сильно вам ни хотелось принять участие в чьей-то бурной деятельности, лучше вам туда не соваться. Вероятнее всего вас попросят удалиться, а это неприятно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Нынче вы отправитесь в путешествие, которое само по себе будет значительно важнее для вас, нежели его конечная цель. Будьте внимательны к своим попутчикам.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Завтра могут произойти некоторые изменения, которые будут непосредственно вас касаться. Только не впадайте по этому поводу в панику, иначе вы рискуете остаться в этом состоянии надолго.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вокруг вас завтра может собраться слишком много людей, советующих вам как жить дальше, чтобы их можно было выносить. Придется поискать какое-нибудь убежище, иначе день этот не принесет ничего, кроме раздражения.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Нельзя объять необъятное. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Завтра вам, возможно, придется быть весьма внимательным к оттенкам интонаций как голосов окружающих, так и своего собственного. Они будут значить слишком многое, чтобы их игнорировать.