Гороскоп на 28 серпня: Скорпіонів чекає подорож, а Стрільцям не варто впадати в паніку

Астрологічний прогноз на суботу, 28 серпня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 28 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра ви без особливих зусиль зможете змусити світ крутитися навколо вас і в потрібному вам напрямку. Питання тільки в тому, чи захочеться вам цього.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Змінити все навколо неважко, проте подальші поліпшення зажадають значно більшої кількості сил, ніж те, яким ви володієте. Залучіть до цього процесу інших.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Наскільки б дивним це не здавалося, роботу і задоволення можна поєднати, що ви завтра і зробите. Успіхів!

Рак (22 червня — 22 липня)

Місяць повинна принести вам натхнення, але статися це може в найнезручніший момент. До цього варто бути готовим.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Завтра ви могли б пережити чарівні пригоди, але щось весь час буде вам заважати. Якщо у вас вистачить сил і терпіння впоратися з усіма перешкодами, цей день ви запам’ятаєте надовго.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Можливо ви вже встигли пригрітися і звикнути до рутинності вашого існування достатньою мірою, щоб не бажати що-небудь міняти. Однак, якщо подібна думка все-таки прийде вам в голову, зробіть це завтра. Цей день чудово підходить для таких цілей.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Наскільки б сильно вам не хотілося взяти участь в чиїйсь бурхливій діяльності, краще вам туди не потикатися. Найімовірніше вас попросять піти, а це неприємно.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Нині ви вирушите в подорож, яка сама по собі буде значно важливіше для вас, ніж його кінцева мета. Будьте уважні до своїх попутників.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Завтра можуть відбутися деякі зміни, які будуть безпосередньо вас стосуватися. Тільки не впадайте з цього приводу в паніку, інакше ви ризикуєте залишитися в цьому стані надовго.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Навколо вас завтра може зібратися занадто багато людей, дають поради вам як жити далі, щоб їх можна було виносити. Доведеться пошукати яке-небудь притулок, інакше день цей не принесе нічого, крім роздратування.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не можна осягнути неосяжне. Принаймні, не варто намагатися зробити це за один раз. Розбийте вашу задачу на послідовність більш-менш вирішуваних питань, інакше так і залишитеся ні з чим.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Завтра вам, можливо, доведеться бути дуже уважним до відтінків інтонацій як голосів оточуючих, так і свого власного. Вони будуть означати занадто багато, щоб їх ігнорувати.