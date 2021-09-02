Гороскоп на 2 сентября: Водолеям желательно распланировать день заранее, а Овнам не стоит расслабляться

Астрологический прогноз на четверг, 2 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 2 сентября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

2 сентября вы можете слишком расслабиться. Это будет крайне не вовремя, уверяют звёзды. И рекомендуют вам быть на низком старте. На всякий случай.

Телец (21 апреля — 21 мая)

С вами в этот день может произойти какая-то мелкая неприятность. Если есть возможность, не выходите из дома и не берите в руки острые предметы, советуют звёзды.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

2 сентября к вам может обратиться за помощью ваш оппонент. Звёзды призывают вас быть благородным и дальновидным. Проявите человеколюбие — вам зачтется.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день вам придётся столкнуться с какой-то новой, неизведанной задачей. Не пугайтесь раньше времени — у вас все получится, уверяют звёзды.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день вам может не все понравиться в поведении окружающих, однако звёзды призывают молчать. 2 сентября вы можете переругаться со всеми на свете.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Попробуйте в этот четверг с пониманием отнестись к нуждам близких. Звёзды говорят, вы можете им помочь, но почему-то не делаете этого. Пора пересмотреть приоритеты.

Весы (24 сентября — 23 октября)

2 сентября вам понадобится терпение и скорость одновременно. Успевать все и не торопиться — задача не такая уж простая, но вы справитесь, говорят звёзды.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Если вы столкнётесь с человеческой глупостью, реагируйте на неё спокойно, призывают звёзды. И напоминают: вы тоже когда-то чему-то учились. Не все сразу…

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

2 сентября к вам будет поступать слишком много информации. Постарайтесь отделить зерна от плевел сразу — не заглатывайте все подряд.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если решитесь на что-то 2 сентября, назад дороги не будет — придётся идти до конца. Действуйте только в том случае, если уверены в партнерах на 100 %, говорят звёзды.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вам понадобятся все ваши знания и умения в этот день, говорят звёзды. Задач будет много, а времени — мало. Но вы со всем справитесь. Особенно если распланируете свой день заранее.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

2 сентября звёзды призывают вас действовать, высказывать свои мысли и идеи. Словом, не бойтесь быть на виду, иначе потом будете жалеть об упущенных возможностях.