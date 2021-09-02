Гороскоп на 2 вересня: Водоліям бажано розпланувати день заздалегідь, а Овнам не варто розслаблятися

Астрологічний прогноз на четвер, 2 вересня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 2 вересня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

2 вересня ви можете занадто розслабитися. Це буде вкрай невчасно, запевняють зірки. І рекомендують вам бути на низькому старті. На всякий випадок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

З вами в цей день може статися якась неприємність. Якщо є можливість, не виходьте з дому і не беріть в руки гострі предмети, радять зірки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

2 вересня до вас може звернутися за допомогою ваш опонент. Зірки закликають вас бути благородним і далекоглядним. Проявіть людинолюбство — вам зарахується.

Рак (22 червня — 22 липня)

В цей день вам доведеться зіткнутися з якоюсь новим, незвіданим завданням. Не лякайтеся завчасно — у вас все вийде, запевняють зірки.

Лев (23 липня — 23 серпня)

В цей день вам може не все сподобатися в поведінці оточуючих, проте зірки закликають мовчати. 2 вересня ви можете пересваритися з усіма на світі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Спробуйте в цей четвер з розумінням поставитися до потреб близьких. Зірки говорять, ви можете їм допомогти, але чомусь не робите цього. Пора переглянути пріоритети.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

2 вересня вам знадобиться терпіння і швидкість одночасно. Встигати все і не поспішати — завдання не така вже проста, але ви впораєтеся, кажуть зірки.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Якщо ви зіткнетеся з людською дурістю, реагуйте на неї спокійно, закликають зірки. І нагадують: ви теж колись чомусь вчилися. Не всі відразу ...

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

2 вересня до вас буде надходити занадто багато інформації. Постарайтеся відокремити зерна від бур'яну відразу — не ковтала все підряд.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Якщо зважитеся на щось 2 вересня, назад дороги не буде — доведеться йти до кінця. Дійте тільки в тому випадку, якщо впевнені в партнерах на 100%, кажуть зірки.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Вам знадобляться всі ваші знання і вміння в цей день, кажуть зірки. Завдань буде багато, а часу — мало. Але ви з усім впораєтеся. Особливо якщо розплануєте свій день заздалегідь.

Риби (20 лютого — 20 березня)

2 вересня зірки закликають вас діяти, висловлювати свої думки та ідеї. Словом, не бійтеся бути перед очима, інакше потім будете шкодувати про втрачені можливості.