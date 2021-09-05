Гороскоп на 5 сентября: Скорпионам лучше побыть в одиночестве, а Рыбам нужно устроить день отдыха
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Астрологический прогноз на воскресенье, 5 сентября 2021 года.
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовил новый день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
В это воскресенье вы должны будете кого-то удивить, говорят звёзды. И призывают не игнорировать этот факт. Постарайтесь на славу, ради будущего.
Телец (21 апреля — 21 мая)
5 сентября вас может посетить озарение. Важно сразу записать свои гениальные мысли, иначе они улетучатся так же быстро, как появились.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Вам не следует в это воскресенье полностью следовать советам старших, говорят звёзды. Обязательно проецируйте их слова на нынешнюю ситуацию и отметайте лишнее.
Рак (22 июня — 22 июля)
5 сентября вам может не хватить информации или ораторских навыков. И то и другое быстро восполнить не удастся. В такой ситуации лучше сразу передать пальму первенства профессионалу.
Лев (23 июля — 23 августа)
В это воскресенье вам необходимо будет вспомнить о дипломатических способностях. Возможно, придётся кого-то мирить, говорят звёзды.
Дева (24 августа — 23 сентября)
5 сентября вам понадобится помощь близких. Скорее всего, вы и сами в состоянии будете справиться. Но с ними будет быстрее. Не бойтесь просить.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Если 5 сентября вас будут одолевать смутные сомнения, гоните их прочь. Вам необходимо сосредоточиться на текущих задачах. А их, говорят звёзды, будет немало.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
В это воскресенье вам необходимо будет побыть одному. Возможно, пора разобраться в своих целях, что-то скорректировать. Найдите убедительный повод для одиночества 5 сентября.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
5 сентября у вас будет настолько много энергии, что вы сможете не только справиться со своими делами, но и помочь кому-то из близких. Не сдерживайте своих благородных порывов.
Козерог (22 декабря — 19 января)
5 сентября пройдёт для вас под знаком мудрости. В этот день, говорят звёзды, вы будете в состоянии принять верное решение. Особенно если прислушаетесь к голосу интуиции.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Вам лучше остаться дома, говорят звёзды. Ничего страшного за его пределами 5 сентября не случится. Просто вам необходимо завершить какие-то бытовые дела, чтобы освободить время для высокого.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
5 сентября вы можете устроить себе день заслуженного отдыха. Особенно если вся неделя была скоростной. Постарайтесь по-настоящему отдохнуть. Впереди снова гонка.
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