Гороскоп на 5 сентября

Астрологический прогноз на воскресенье, 5 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовил новый день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В это воскресенье вы должны будете кого-то удивить, говорят звёзды. И призывают не игнорировать этот факт. Постарайтесь на славу, ради будущего.

Телец (21 апреля — 21 мая)

5 сентября вас может посетить озарение. Важно сразу записать свои гениальные мысли, иначе они улетучатся так же быстро, как появились.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам не следует в это воскресенье полностью следовать советам старших, говорят звёзды. Обязательно проецируйте их слова на нынешнюю ситуацию и отметайте лишнее.

Рак (22 июня — 22 июля)

5 сентября вам может не хватить информации или ораторских навыков. И то и другое быстро восполнить не удастся. В такой ситуации лучше сразу передать пальму первенства профессионалу.

Лев (23 июля — 23 августа)

В это воскресенье вам необходимо будет вспомнить о дипломатических способностях. Возможно, придётся кого-то мирить, говорят звёзды.

Дева (24 августа — 23 сентября)

5 сентября вам понадобится помощь близких. Скорее всего, вы и сами в состоянии будете справиться. Но с ними будет быстрее. Не бойтесь просить.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Если 5 сентября вас будут одолевать смутные сомнения, гоните их прочь. Вам необходимо сосредоточиться на текущих задачах. А их, говорят звёзды, будет немало.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В это воскресенье вам необходимо будет побыть одному. Возможно, пора разобраться в своих целях, что-то скорректировать. Найдите убедительный повод для одиночества 5 сентября.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

5 сентября у вас будет настолько много энергии, что вы сможете не только справиться со своими делами, но и помочь кому-то из близких. Не сдерживайте своих благородных порывов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

5 сентября пройдёт для вас под знаком мудрости. В этот день, говорят звёзды, вы будете в состоянии принять верное решение. Особенно если прислушаетесь к голосу интуиции.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вам лучше остаться дома, говорят звёзды. Ничего страшного за его пределами 5 сентября не случится. Просто вам необходимо завершить какие-то бытовые дела, чтобы освободить время для высокого.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

5 сентября вы можете устроить себе день заслуженного отдыха. Особенно если вся неделя была скоростной. Постарайтесь по-настоящему отдохнуть. Впереди снова гонка.