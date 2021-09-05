Гороскоп на 5 вересня: Скорпіонам краще побути на самоті, а Рибам потрібно влаштувати день відпочинку
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Астрологічний прогноз на неділю, 5 вересня 2021 року.
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготував новий день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Цієї неділі ви повинні будете когось здивувати, кажуть зірки. І закликають не ігнорувати цей факт. Постарайтеся на славу, заради майбутнього.
Телець (21 квітня — 21 травня)
5 вересня вас може відвідати осяяння. Важливо відразу записати свої геніальні думки, інакше вони зникнуть так само швидко, як з’явилися.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Вам не слід цієї неділі повністю слідувати порадам старших, кажуть зірки. Обов’язково проєктуйте їх слова на нинішню ситуацію і відмітайте зайве.
Рак (22 червня — 22 липня)
5 вересня вам може не вистачити інформації або ораторських навичок. І те й інше швидко заповнити не вдасться. У такій ситуації краще відразу передати пальму першості професіоналу.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Цієї неділі вам необхідно буде згадати про дипломатичні здібності. Можливо, доведеться когось мирити, кажуть зірки.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
5 вересня вам знадобиться допомога близьких. Швидше за все, ви і самі в змозі будете впоратися. Але з ними буде швидше. Не бійтеся просити.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Якщо 5 вересня вас будуть долати сумніви, женіть їх геть. Вам необхідно зосередитися на поточних завданнях. А їх, кажуть зірки, буде чимало.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Цієї неділі вам необхідно буде побути на самоті. Можливо, пора розібратися в своїх цілях, щось скорегувати. Знайдіть переконливий привід для самотності 5 вересня.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
5 вересня біля вас буде настільки багато енергії, що ви зможете не тільки впоратися зі своїми справами, але і допомогти комусь із близьких. Чи не стримуйте своїх благородних поривів.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
5 вересня пройде для вас під знаком мудрості. В цей день, кажуть зірки, ви будете в змозі прийняти вірне рішення. Особливо якщо прислухаєтеся до голосу інтуїції.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Вам краще залишитися вдома, кажуть зірки. Нічого страшного за його межами 5 вересня не трапиться. Просто вам необхідно завершити якісь побутові справи, щоб звільнити час для високого.
Риби (20 лютого — 20 березня)
5 вересня ви можете влаштувати собі день заслуженого відпочинку. Особливо якщо весь тиждень була швидкісний. Постарайтеся по-справжньому відпочити. Попереду знову перегони.
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