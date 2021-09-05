Гороскоп на 5 вересня

Астрологічний прогноз на неділю, 5 вересня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготував новий день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цієї неділі ви повинні будете когось здивувати, кажуть зірки. І закликають не ігнорувати цей факт. Постарайтеся на славу, заради майбутнього.

Телець (21 квітня — 21 травня)

5 вересня вас може відвідати осяяння. Важливо відразу записати свої геніальні думки, інакше вони зникнуть так само швидко, як з’явилися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вам не слід цієї неділі повністю слідувати порадам старших, кажуть зірки. Обов’язково проєктуйте їх слова на нинішню ситуацію і відмітайте зайве.

Рак (22 червня — 22 липня)

5 вересня вам може не вистачити інформації або ораторських навичок. І те й інше швидко заповнити не вдасться. У такій ситуації краще відразу передати пальму першості професіоналу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цієї неділі вам необхідно буде згадати про дипломатичні здібності. Можливо, доведеться когось мирити, кажуть зірки.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

5 вересня вам знадобиться допомога близьких. Швидше за все, ви і самі в змозі будете впоратися. Але з ними буде швидше. Не бійтеся просити.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Якщо 5 вересня вас будуть долати сумніви, женіть їх геть. Вам необхідно зосередитися на поточних завданнях. А їх, кажуть зірки, буде чимало.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цієї неділі вам необхідно буде побути на самоті. Можливо, пора розібратися в своїх цілях, щось скорегувати. Знайдіть переконливий привід для самотності 5 вересня.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

5 вересня біля вас буде настільки багато енергії, що ви зможете не тільки впоратися зі своїми справами, але і допомогти комусь із близьких. Чи не стримуйте своїх благородних поривів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

5 вересня пройде для вас під знаком мудрості. В цей день, кажуть зірки, ви будете в змозі прийняти вірне рішення. Особливо якщо прислухаєтеся до голосу інтуїції.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Вам краще залишитися вдома, кажуть зірки. Нічого страшного за його межами 5 вересня не трапиться. Просто вам необхідно завершити якісь побутові справи, щоб звільнити час для високого.

Риби (20 лютого — 20 березня)

5 вересня ви можете влаштувати собі день заслуженого відпочинку. Особливо якщо весь тиждень була швидкісний. Постарайтеся по-справжньому відпочити. Попереду знову перегони.