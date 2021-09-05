Любовный гороскоп на неделю: Девы обретут счастье в отношениях, а Тельцам удастся преодолеть все трудности с партнером

Астрологический любовный прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 6 по 12 сентября 2021 года.

Астрологи дали советы как получить успех у противоположного пола и навести порядок в отношениях. Старайтесь следовать советам звезд. Они подскажут, как сохранить чувства, укрепить или обрести их, если вы все еще одиноки.

Овен

Для Овнов неделя может быть не очень удачной в любви. Совет от астрологов: не расстраивайтесь и не обвиняйте никого в собственных проблемах, лучше найдите немного времени для себя и своих мыслей, и обдумайте сложившуюся ситуацию.

Телец

На этой неделе Тельцы могут столкнуться с серьезными проблемами в общении с любимым человеком, но все же преодолеть все трудности и укрепить свою любовь. Важно рассуждать прагматично, чтобы не лишиться стабильности в личной жизни.

Близнецы

Влюбленным Близнецам эта неделя может принести удачные возможности для нового шага в отношениях. Благодаря поддержке партнера жизнь станет проще и счастливее.

Рак

Наступающая неделя не принесет Ракам никаких серьезных перемен, но ожидается значительное оживление в личной жизни. На неделе в романтических отношениях будут царить идиллия и гармония.

Лев

У Львов в любовном гороскопе не самое удачное расположение планет: неделя может оказаться непростой. Партнер может пойти на открытый конфликт в ответ на ваше недоумение. Выяснить причины такого поведения поможет откровенный разговор в конце недели. Будьте терпеливее.

Дева

На этой неделе многие Девы смогут обрести недостающее счастье в отношениях. Астрологи советуют не сопротивляться переменам, даже несмотря на негативный сценарий.

Весы

Весов наступающие семь дней вдохновят на романтические подвиги. Если захочется окружить любимого человека заботой, лучше ненавязчиво помочь ему воплотить мечту в жизнь.

Скорпион

Если Скорпионы находятся в поисках любви, в их поле зрения появятся интересные кандидатуры. Звезды будут постоянно подкидывать им различные варианты интриг и внеплановых знакомств.

Стрелец

Стрельцам наступающая неделя может принести череду неудач на любовном фронте. Если есть твердое желание выяснить отношения или решиться на важный шаг, лучше сделать это ближе к концу недели, в более удачное время.

Козерог

В личной жизни полезно будет ослабить инициативу, умерить амбиции и согласиться на компромисс с партнером. Одинокие Козероги будут излишне доверчивы по отношению к противоположному полу.

Водолей

Звезды советуют внимательнее приглядеться к интересам и желаниям партнера. Забота о чувствах второй половинки обязательно поможет стать ближе. Такой настрой заметно оздоровит обстановку.

Рыбы

У Рыб не ожидается кардинальных перемен, если только они не загорятся идеей изменить свою личную жизнь. Звезды уверены: Рыб и без этого ждет череда приятных событий и радостных новостей.