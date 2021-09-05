Астрологічний любовний прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 6 по 12 вересня 2021 року.

Астрологи дали поради як отримати успіх у протилежної статі та навести порядок у відносинах. Намагайтеся дотримуватися порад зірок. Вони підкажуть, як зберегти почуття, зміцнити або знайти їх, якщо ви все ще самотні.

Овен

Для Овнів тиждень може бути не дуже вдалим в любові. Порада від астрологів: не турбуйтеся і не звинувачуйте нікого у власних проблемах, краще знайдіть трохи часу для себе і своїх думок, і обміркуйте ситуацію, що склалася.

Тілець

На цьому тижні Тільці можуть зіткнутися з серйозними проблемами в спілкуванні з коханою людиною, але все ж подолати всі труднощі та зміцнити свою любов. Важливо міркувати прагматично, щоб не втратити стабільності в особистому житті.

Близнюки

Закоханим Близнюкам цей тиждень може принести вдалі можливості для нового кроку в стосунках. Завдяки підтримці партнера життя стане простіше і щасливіше.

Рак

Наступний тиждень не принесе Ракам ніяких серйозних змін, але очікується значне пожвавлення в особистому житті. На тижні в романтичних стосунках пануватимуть ідилія і гармонія.

Лев

У Левів в любовному гороскопі не саме вдале розташування планет: тиждень може виявитися непростим. Партнер може піти на відкритий конфлікт у відповідь на ваше здивування. З’ясувати причини такої поведінки допоможе відверта розмова в кінці тижня. Будьте терплячі.

Діва

На цьому тижні багато Діви зможуть знайти відсутнє щастя у відносинах. Астрологи радять не чинити опір змінам, навіть попри негативний сценарій.

Терези

Терезів прийдешні сім днів надихнуть на романтичні подвиги. Якщо захочеться оточити кохану людину турботою, краще ненав’язливо допомогти йому втілити мрію в життя.

Скорпіон

Якщо Скорпіони знаходяться в пошуках любові, в їх поле зору з’являться цікаві кандидатури. Зірки будуть постійно підкидати їм різні варіанти інтриг і позапланових знайомств.

Стрілець

Стрільцям наступний тиждень може принести низку невдач на любовному фронті. Якщо є тверде бажання з’ясувати відносини або зважитися на важливий крок, краще зробити це ближче до кінця тижня, в більш вдалий час.

Козеріг

В особистому житті корисно буде послабити ініціативу, стримати амбіції і погодитися на компроміс з партнером. Самотні Козероги будуть надмірно довірливі до протилежної статі.

Водолій

Зірки радять уважніше придивитися до інтересів і бажань партнера. Турбота про почуття другої половинки обов’язково допоможе стати ближче. Такий настрій помітно оздоровить обстановку.

Риби

У Риб не очікується кардинальних змін, якщо тільки вони не займуться ідеєю змінити своє особисте життя. Зірки впевнені: Риб і без цього чекає низка приємних подій і радісних новин.