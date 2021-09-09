Гороскоп на 9 сентября: Козерогам не стоит давать ход отрицательным эмоциям, а Тельцам нужно остерегаться сплетен

Астрологический прогноз на четверг, 9 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовил новый день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Лучше используйте этот день для приятного времяпровождения. Встречи и знакомства, принесут вам сегодня радость и дадут немало поводов для счастья.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы будете полны энергии и легко преодолеете трудности, если проявите характер. Остерегайтесь сплетен.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Завершите начатые дела и постарайтесь подумать над ошибками. Не беритесь за новое – вероятно, что, то, что вы задумаете, вряд ли осуществится.

Рак (22 июня — 22 июля)

Используйте этот день для налаживания контактов – они принесут вам пользу и помогут неожиданно решить проблему.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удачный день для общения – новые контакты, знакомства и налаживания отношений могут принести вам пользу, причем на длительное время.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Проявите инициативу и трудолюбие – это поможет вам справиться с трудностями и решить многие проблемы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня лучше ничего не делать и не спешить с выводами – вряд ли они будут правильными. Лучше займитесь наведением порядка в доме.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не торопите события – сегодня у вас не все получится так быстро, как вы хотели бы.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы справитесь со всеми неприятностями самостоятельно, если не будете слишком рассчитывать на случай и удачное стечение обстоятельств.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Страхи и сомнения могут испортить вам настроение, поэтому не стоит давать ход отрицательным эмоциям.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Перенесите самые важные дела на вторую половину дня – в это время вы будете собраны и сумеете достичь поставленной цели.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Настройтесь на положительную волну – от вашего настроения будет зависеть эмоциональная окраска дня и ваша успешность.