Гороскоп на 9 сентября: Козерогам не стоит давать ход отрицательным эмоциям, а Тельцам нужно остерегаться сплетен
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Астрологический прогноз на четверг, 9 сентября 2021 года.
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовил новый день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Лучше используйте этот день для приятного времяпровождения. Встречи и знакомства, принесут вам сегодня радость и дадут немало поводов для счастья.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Вы будете полны энергии и легко преодолеете трудности, если проявите характер. Остерегайтесь сплетен.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Завершите начатые дела и постарайтесь подумать над ошибками. Не беритесь за новое – вероятно, что, то, что вы задумаете, вряд ли осуществится.
Рак (22 июня — 22 июля)
Используйте этот день для налаживания контактов – они принесут вам пользу и помогут неожиданно решить проблему.
Лев (23 июля — 23 августа)
Удачный день для общения – новые контакты, знакомства и налаживания отношений могут принести вам пользу, причем на длительное время.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Проявите инициативу и трудолюбие – это поможет вам справиться с трудностями и решить многие проблемы.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня лучше ничего не делать и не спешить с выводами – вряд ли они будут правильными. Лучше займитесь наведением порядка в доме.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Не торопите события – сегодня у вас не все получится так быстро, как вы хотели бы.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня вы справитесь со всеми неприятностями самостоятельно, если не будете слишком рассчитывать на случай и удачное стечение обстоятельств.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Страхи и сомнения могут испортить вам настроение, поэтому не стоит давать ход отрицательным эмоциям.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Перенесите самые важные дела на вторую половину дня – в это время вы будете собраны и сумеете достичь поставленной цели.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Настройтесь на положительную волну – от вашего настроения будет зависеть эмоциональная окраска дня и ваша успешность.
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