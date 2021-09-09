Гороскоп на 9 вересня: Козерогам не варто давати хід негативним емоціям, а Тельцям потрібно остерігатися пліток
Астрологічний прогноз на четвер, 9 вересня 2021 року.
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготував новий день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Краще використовуйте цей день для приємного проведення часу. Зустрічі і знайомства, принесуть вам сьогодні радість і дадуть чимало приводів для щастя.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Ви будете сповнені енергії і легко подолаєте труднощі, якщо проявите характер. Остерігайтеся пліток.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Завершіть розпочаті справи і постарайтеся подумати над помилками. Не беріться за нове — ймовірно, що, то, що ви забажаєте, навряд чи здійсниться.
Рак (22 червня — 22 липня)
Використовуйте цей день для налагодження контактів — вони принесуть вам користь і допоможуть несподівано розв'язати проблему.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Вдалий день для спілкування — нові контакти, знайомства і налагодження відносин можуть принести вам користь, причому на тривалий час.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Проявіть ініціативу і працьовитість — це допоможе вам впоратися з труднощами і вирішити багато проблем.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні краще нічого не робити і не поспішати з висновками — навряд чи вони будуть правильними. Краще займіться наведенням порядку в домі.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Чи не квапте події — сьогодні у вас не все вийде так швидко, як ви хотіли б.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні ви впораєтеся з усіма неприємностями самостійно, якщо не будете надто розраховувати на випадок і вдалий збіг обставин.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Страхи і сумніви можуть зіпсувати вам настрій, тому не варто давати хід негативним емоціям.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Перенесіть найважливіші справи на другу половину дня — в цей час ви будете зібрані і зумієте досягти поставленої мети.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Налаштуйтеся на позитивну хвилю — від вашого настрою буде залежати емоційне забарвлення дня і ваша успішність.
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