Гороскоп на 13 сентября: Стрельцам будут полезны деловые встречи, а Ракам - советы авторитетных людей

Астрологический прогноз на понедельник, 13 сентября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Утро подтолкнет к необычным, порой импульсивным решениям. Ситуация в жизни потребует сменить выбранный маршрут или правила игры. Но вместе с тем возрастет риск путаницы, интриг, мелких ударов в спину. Рекомендуется опасаться случайных людей и их льстивых речей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Наступает энергетически мощный день, а значит, перед многими откроются новые пути развития, обновления, пробуждения. Неожиданно может возникнуть много дел, желаний и мыслей. Желательно не мешать все в одну кучу, но и зацикливаться на деталях не стоит, важно разделять работу и удовольствие.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В такой день возможно появление случайной прибыли. В работе и бизнесе ожидаются приятные изменения, появление новых клиентов. Астрологи советуют никому не рассказывать о своих планах на будущее и ближайших намерениях. Полезными будут знакомства в интернете.

Рак (22 июня — 22 июля)

В такие дни у вас может появляться неуемное стремление к самостоятельности. Это хорошо, но лучше не пропускать мимо ушей советы авторитетных и мудрых людей. Утром астрологи советуют заняться злободневными проблемами.

Лев (23 июля — 23 августа)

День открывает массу возможностей в самых разных сферах. Но это может отобрать все силы и негативно сказаться на состоянии здоровья. Астрологи советуют активно продвигать свои планы в первой половине дня, а вторую посвятить личным делам. Эгоизм сегодня будет оправдан и поможет восстановить силы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день отлично будет работать интуиция: предчувствиям, идеям, которые внезапно посетят, можно безоговорочно доверять. Звезды советуют слушать свои желания, откликаться на любой внутренний импульс — новое самовосприятие внесет позитивные перемены и в деловую, и в частную жизнь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи советуют не давать пустых обещаний второй половинке. Это будет лишней страховкой от проблем в сфере любви. Что касается дел и работы, то тут придется немного напрячься, чтобы доказать себе и окружающим, что ваше положение заслуженно и неоспоримо.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Это очень плодотворный день как для работы, так и для любви. Примечательно то, что звезды и планеты не дают вам выбор, а создают сегодня благоприятные условия для любых дел. Не сидите и не ждите у моря погоды.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В любви и семейных отношениях у представителей вашего Знака ожидается очень спокойный и благоприятный день. Если у вас есть какие-то претензии к близкому человеку, скажите о них сегодня, но только помягче. В первой половине дня полезными будут деловые встречи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды и планеты будут в сильной дисгармонии сегодня. В трудных ситуациях придется проявлять невозмутимость и показывать окружающим силу характера. Астрологи советуют избегать излишеств, не перегружая себя физической и интеллектуальной работой, но при этом оставаясь напористыми.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня астрологи рекомендуют найти время для домашних и семейных дел. День подходит для бытовых хлопот, поддержки членов семьи, работы на дому, помощи близким, улаживанию внутрисемейных проблем. Хорошую службу сослужит опыт и семейные традиции.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня важно уверенно смотреть в будущее. Если вовремя увидеть грядущие проблемы, найдутся возможности все разрешить. Главное, приняв решение, не бояться его придерживаться: любой из вариантов обещает благополучное завершение, но необходимо быть последовательными и убежденными в своем успехе.