Гороскоп на 13 вересня: Стрільцям будуть корисні ділові зустрічі, а Ракам - поради авторитетних людей

Астрологічний прогноз на понеділок, 13 вересня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ранок підштовхне до незвичайних, часом імпульсивних рішень. Ситуація в житті зажадає змінити обраний маршрут або правила гри. Але разом з тим зросте ризик плутанини, інтриг, дрібних ударів в спину. Рекомендується побоюватися випадкових людей і їх улесливих промов.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Настає енергетично потужний день, а значить, перед багатьма відкриються нові шляхи розвитку, оновлення, пробудження. Несподівано може виникнути багато справ, бажань і думок. Бажано не мішати все в одну купу, а й зациклюватися на деталях не варто, важливо розділяти роботу і задоволення.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

В такий день можлива поява випадкового прибутку. У роботі і бізнесі очікуються приємні зміни, поява нових клієнтів. Астрологи радять нікому не розповідати про свої плани на майбутнє і найближчих намірах. Корисними будуть знайомства в інтернеті.

Рак (22 червня — 22 липня)

У такі дні у вас може з’являтися невгамовне прагнення до самостійності. Це добре, але краще не пропускати повз вуха поради авторитетних і мудрих людей. Вранці астрологи радять зайнятися злободенними проблемами.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День відкриває масу можливостей в самих різних сферах. Але це може відібрати всі сили і негативно позначитися на стані здоров’я. Астрологи радять активно просувати свої плани в першій половині дня, а другу присвятити особистим справах. Егоїзм сьогодні буде виправданий і допоможе відновити сили.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У цей день відмінно буде працювати інтуїція: передчуттям, ідеям, які раптово відвідають, можна беззастережно довіряти. Зірки радять слухати свої бажання, відгукуватися на будь-який внутрішній імпульс — нове самосприйняття внесе позитивні зміни і в ділове, і в приватне життя.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи радять не давати порожніх обіцянок другій половинці. Це буде зайвою страховкою від проблем в сфері любові. Що стосується справ і роботи, то тут доведеться трохи напружитися, щоб довести собі і оточуючим, що ваше становище заслужене і незаперечне.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Це дуже плідний день як для роботи, так і для любові. Примітно те, що зірки і планети не дають вам вибір, а створюють сьогодні сприятливі умови для будь-яких справ. Не сидіть і не чекайте біля моря погоди.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У любові і сімейних відносинах у представників вашого Знаку очікується дуже спокійний і сприятливий день. Якщо у вас є якісь претензії до близької людини, скажіть про них сьогодні, але тільки м’якше. У першій половині дня корисними будуть ділові зустрічі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зірки і планети будуть в відчутній дисгармонії сьогодні. У важких ситуаціях доведеться проявляти незворушність і показувати оточуючим силу характеру. Астрологи радять уникати надмірностей, не перевантажуючи себе фізичною та інтелектуальною працею, але при цьому залишаючись наполегливими.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні астрологи рекомендують знайти час для домашніх і сімейних справ. День підходить для побутових клопотів, підтримки членів сім’ї, роботи на дому, допомоги близьким, залагодженню внутрішньосімейних проблем. Хорошу службу послужить досвід і сімейні традиції.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні важливо впевнено дивитися в майбутнє. Якщо вчасно побачити прийдешні проблеми, знайдуться можливості все вирішити. Головне, прийнявши рішення, не боятися його дотримуватися: будь-який з варіантів обіцяє благополучне завершення, але необхідно бути послідовними і переконаними у своєму успіху.