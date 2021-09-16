Гороскоп на 16 сентября: Рыбам стоит быть осторожными в общении, а Стрельцам избегать конфликтов
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Астрологический прогноз на четверг, 16 сентября 2021 года.
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
В этот четверг вы можете серьезно потратиться, предупреждают звезды. И все бы ничего, но приобретенное окажется бесполезным.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодняшний день — не время для спонтанных решений. Это может обернуться опрометчивым поступком.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Целый день у Близнецов будет непреодолимое желание высказывать окружающим все, что они считают нужным прямо в лицо. Звезды предостерегают Близнецов от таких поступков.
Рак (22 июня — 22 июля)
Вас ждет насыщенный день, говорят звезды. Если вы с самого утра будете излишне расслаблены, рискуете упустить какую-то возможность проявить себя.
Лев (23 июля — 23 августа)
Чтобы день прошел без особых проблем, звезды советуют Львам проявлять больше обаяния и не забывать про чувство юмора.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Этот четверг может стать для вас судьбоносным. Если вы готовы к переменам, то не сидите дома, призывают звезды.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодняшний день для Весов – время исправления ошибок. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Если вы запланировали на этот день много дел, постарайтесь выполнить большую часть из них до обеда.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодняшний день грозит Стрельцу конфликтами и спорами. Звезды советуют ему в некомфортной ситуации просто уйти в сторону.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Звезды советуют Козерогу сегодня собраться с мыслями и проявить дисциплинированность. Только в этом случае все получится.
Водолей (20 января — 19 февраля)
16 сентября вам придется выполнить роль жилетки, говорят звезды. И призывают с пониманием отнестись к окружающим.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня Рыбам стоит быть осторожными и деликатными в общении, особенно с близкими и дорогими людьми.
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