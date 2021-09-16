Гороскоп на 16 сентября: Рыбам стоит быть осторожными в общении, а Стрельцам избегать конфликтов

Астрологический прогноз на четверг, 16 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот четверг вы можете серьезно потратиться, предупреждают звезды. И все бы ничего, но приобретенное окажется бесполезным.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодняшний день — не время для спонтанных решений. Это может обернуться опрометчивым поступком.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Целый день у Близнецов будет непреодолимое желание высказывать окружающим все, что они считают нужным прямо в лицо. Звезды предостерегают Близнецов от таких поступков.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вас ждет насыщенный день, говорят звезды. Если вы с самого утра будете излишне расслаблены, рискуете упустить какую-то возможность проявить себя.

Лев (23 июля — 23 августа)

Чтобы день прошел без особых проблем, звезды советуют Львам проявлять больше обаяния и не забывать про чувство юмора.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот четверг может стать для вас судьбоносным. Если вы готовы к переменам, то не сидите дома, призывают звезды.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодняшний день для Весов – время исправления ошибок. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Если вы запланировали на этот день много дел, постарайтесь выполнить большую часть из них до обеда.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодняшний день грозит Стрельцу конфликтами и спорами. Звезды советуют ему в некомфортной ситуации просто уйти в сторону.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды советуют Козерогу сегодня собраться с мыслями и проявить дисциплинированность. Только в этом случае все получится.

Водолей (20 января — 19 февраля)

16 сентября вам придется выполнить роль жилетки, говорят звезды. И призывают с пониманием отнестись к окружающим.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбам стоит быть осторожными и деликатными в общении, особенно с близкими и дорогими людьми.