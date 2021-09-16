Укр

Гороскоп на 16 сентября: Рыбам стоит быть осторожными в общении, а Стрельцам избегать конфликтов

Автор
Анна Барабан
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Гороскоп на 16 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 сентября 2021 для всех знаков Зодиака

Астрологический прогноз на четверг, 16 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот четверг вы можете серьезно потратиться, предупреждают звезды. И все бы ничего, но приобретенное окажется бесполезным.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодняшний день — не время для спонтанных решений. Это может обернуться опрометчивым поступком.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Целый день у Близнецов будет непреодолимое желание высказывать окружающим все, что они считают нужным прямо в лицо. Звезды предостерегают Близнецов от таких поступков.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вас ждет насыщенный день, говорят звезды. Если вы с самого утра будете излишне расслаблены, рискуете упустить какую-то возможность проявить себя.

Лев (23 июля — 23 августа)

Чтобы день прошел без особых проблем, звезды советуют Львам проявлять больше обаяния и не забывать про чувство юмора.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот четверг может стать для вас судьбоносным. Если вы готовы к переменам, то не сидите дома, призывают звезды.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодняшний день для Весов – время исправления ошибок. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Если вы запланировали на этот день много дел, постарайтесь выполнить большую часть из них до обеда. 

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодняшний день грозит Стрельцу конфликтами и спорами. Звезды советуют ему в некомфортной ситуации просто уйти в сторону.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды советуют Козерогу сегодня собраться с мыслями и проявить дисциплинированность. Только в этом случае все получится.

Водолей (20 января — 19 февраля)

16 сентября вам придется выполнить роль жилетки, говорят звезды. И призывают с пониманием отнестись к окружающим. 

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбам стоит быть осторожными и деликатными в общении, особенно с близкими и дорогими людьми. 

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