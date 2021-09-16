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Гороскоп на 16 вересня: Рибам варто бути обережними в спілкуванні, а Стрільцям уникати конфліктів

Автор
Анна Барабан
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Гороскоп на 16 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на 16 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Астрологічний прогноз на четвер, 16 вересня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього четверга ви можете серйозно витратитися, попереджають зірки. І все б нічого, але придбане виявиться марним.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогоднішній день — не час для спонтанних рішень. Це може обернутися необачним вчинком.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цілий день у Близнюків буде непереборне бажання висловлювати оточуючим все, що вони вважають за потрібне прямо в обличчя. Зірки застерігають Близнюків від таких вчинків.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вас чекає насичений день, кажуть зірки. Якщо ви з самого ранку будете надмірно розслаблені, ризикуєте втратити якусь можливість проявити себе.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Щоб день пройшов без особливих проблем, зірки радять Левам проявляти більше чарівності і не забувати про почуття гумору.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей четвер може стати для вас доленосним. Якщо ви готові до змін, то не сидіть вдома, закликають зірки.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогоднішній день для Терезів — час виправлення помилок. Це може стосуватися і побутових питань, і робочих моментів.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Якщо ви запланували на цей день багато справ, постарайтеся виконати більшу частину з них до обіду.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогоднішній день загрожує Стрільцеві конфліктами і спорами. Зірки радять йому в некомфортній ситуації просто піти в сторону.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зірки радять Козерогові сьогодні зібратися з думками і проявити дисциплінованість. Тільки в цьому випадку все вийде.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

16 вересня вам доведеться виконати роль жилетки, кажуть зірки. І закликають з розумінням поставитися до оточуючих.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні Рибам варто бути обережними і делікатними в спілкуванні, особливо з близькими і дорогими людьми.

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