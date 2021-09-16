Гороскоп на 16 вересня: Рибам варто бути обережними в спілкуванні, а Стрільцям уникати конфліктів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 27
Астрологічний прогноз на четвер, 16 вересня 2021 року.
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Цього четверга ви можете серйозно витратитися, попереджають зірки. І все б нічого, але придбане виявиться марним.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогоднішній день — не час для спонтанних рішень. Це може обернутися необачним вчинком.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Цілий день у Близнюків буде непереборне бажання висловлювати оточуючим все, що вони вважають за потрібне прямо в обличчя. Зірки застерігають Близнюків від таких вчинків.
Рак (22 червня — 22 липня)
Вас чекає насичений день, кажуть зірки. Якщо ви з самого ранку будете надмірно розслаблені, ризикуєте втратити якусь можливість проявити себе.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Щоб день пройшов без особливих проблем, зірки радять Левам проявляти більше чарівності і не забувати про почуття гумору.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Цей четвер може стати для вас доленосним. Якщо ви готові до змін, то не сидіть вдома, закликають зірки.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогоднішній день для Терезів — час виправлення помилок. Це може стосуватися і побутових питань, і робочих моментів.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Якщо ви запланували на цей день багато справ, постарайтеся виконати більшу частину з них до обіду.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогоднішній день загрожує Стрільцеві конфліктами і спорами. Зірки радять йому в некомфортній ситуації просто піти в сторону.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Зірки радять Козерогові сьогодні зібратися з думками і проявити дисциплінованість. Тільки в цьому випадку все вийде.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
16 вересня вам доведеться виконати роль жилетки, кажуть зірки. І закликають з розумінням поставитися до оточуючих.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні Рибам варто бути обережними і делікатними в спілкуванні, особливо з близькими і дорогими людьми.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-