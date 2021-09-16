Гороскоп на 16 вересня: Рибам варто бути обережними в спілкуванні, а Стрільцям уникати конфліктів

Астрологічний прогноз на четвер, 16 вересня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього четверга ви можете серйозно витратитися, попереджають зірки. І все б нічого, але придбане виявиться марним.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогоднішній день — не час для спонтанних рішень. Це може обернутися необачним вчинком.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цілий день у Близнюків буде непереборне бажання висловлювати оточуючим все, що вони вважають за потрібне прямо в обличчя. Зірки застерігають Близнюків від таких вчинків.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вас чекає насичений день, кажуть зірки. Якщо ви з самого ранку будете надмірно розслаблені, ризикуєте втратити якусь можливість проявити себе.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Щоб день пройшов без особливих проблем, зірки радять Левам проявляти більше чарівності і не забувати про почуття гумору.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей четвер може стати для вас доленосним. Якщо ви готові до змін, то не сидіть вдома, закликають зірки.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогоднішній день для Терезів — час виправлення помилок. Це може стосуватися і побутових питань, і робочих моментів.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Якщо ви запланували на цей день багато справ, постарайтеся виконати більшу частину з них до обіду.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогоднішній день загрожує Стрільцеві конфліктами і спорами. Зірки радять йому в некомфортній ситуації просто піти в сторону.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зірки радять Козерогові сьогодні зібратися з думками і проявити дисциплінованість. Тільки в цьому випадку все вийде.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

16 вересня вам доведеться виконати роль жилетки, кажуть зірки. І закликають з розумінням поставитися до оточуючих.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні Рибам варто бути обережними і делікатними в спілкуванні, особливо з близькими і дорогими людьми.