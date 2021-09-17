Укр

Гороскоп на 17 сентября: Близнецам лучше не откровенничать, а Скорпионам стоит прислушаться к советам окружающих

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
8
Гороскоп на 17 сентября
Гороскоп на 17 сентября

Астрологический прогноз на пятницу, 17 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Постарайтесь мыслить логично и осторожно, в противном случае ваше воображение может завести вас туда, откуда выбраться будет проблематично.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Звезды призывают вас сегодня не ссориться, а просто посмотреть на ситуацию с философской точки зрения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодняшний день не слишком подходит для откровений в любой форме.

Рак (22 июня — 22 июля)

Если вам кажется, что у вас что-то может не получится, то сегодня этого дела лучше и не начинать. Оно и правда не получится.

Лев (23 июля — 23 августа)

Постарайтесь не переоценивать собственные силы — все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если 17 сентября избранник будет отвлекать вас от работы, не отмахивайтесь от него. Звезды уверяют: вы в состоянии и со своими задачами справиться, и ему помочь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодняшний день напомнит вам о существовании друзей, и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя и их встречей просто так.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день звезды предлагают вам прислушаться к советам окружающих. Также вполне возможно, вы встретите человека, который сыграет в вашей судьбе не последнюю роль. 

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сделайте паузу, отдохните, попейте кофейку в приятной компании. Велика вероятность того, что последующие дни будут весьма напряженными, так что готовьтесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В эту пятницу любимый человек будет внимать каждому вашему слову. Постарайтесь следить за языком. Вы сами можете не заметить, как направите его по неверному курсу.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вы склонны выполнять лишнюю работу. Ограничьте свои действия собственными интересами, тем самым вы сэкономите массу времени и сил. 

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Если вам предложат вам что-то новое, не спешите отказываться. Звезды уверяют: страшно будет только поначалу. 

Бойцы Талибана в Хайратане
Мир
Кризис и ощущение безнадежности: как живёт Афганистан спустя месяц после захвата власти "Талибаном"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Бойцы Талибана в Хайратане
Кризис и ощущение безнадежности: как живёт Афганистан спустя месяц после захвата власти "Талибаном"
Дата публикации
Категория
Благодаря собственным запасам США не страдает от газовой монополии РФ
"Там, где нет Кремля": в США природный газ в разы дешевле чем в Европе
Дата публикации
Категория
Приднестровье часто называют "Республика Шериф"
Приднестровье: что происходит в молдавской "ДНР" и какие уроки должна извлечь Украина
Дата публикации
Категория
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов
Беспомощность или холодный расчет? Почему "Слуга народа" решила сдаться без боя на выборах мэра Харькова
Дата публикации
Категория
В результате действий боевиков пострадала военная техника ВСУ
Боевики с помощью беспилотников обстреляли город Счастье: в МВД показали фото разрушений