Гороскоп на 17 сентября: Близнецам лучше не откровенничать, а Скорпионам стоит прислушаться к советам окружающих
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Астрологический прогноз на пятницу, 17 сентября 2021 года.
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Постарайтесь мыслить логично и осторожно, в противном случае ваше воображение может завести вас туда, откуда выбраться будет проблематично.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Звезды призывают вас сегодня не ссориться, а просто посмотреть на ситуацию с философской точки зрения.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодняшний день не слишком подходит для откровений в любой форме.
Рак (22 июня — 22 июля)
Если вам кажется, что у вас что-то может не получится, то сегодня этого дела лучше и не начинать. Оно и правда не получится.
Лев (23 июля — 23 августа)
Постарайтесь не переоценивать собственные силы — все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Если 17 сентября избранник будет отвлекать вас от работы, не отмахивайтесь от него. Звезды уверяют: вы в состоянии и со своими задачами справиться, и ему помочь.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодняшний день напомнит вам о существовании друзей, и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя и их встречей просто так.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
В этот день звезды предлагают вам прислушаться к советам окружающих. Также вполне возможно, вы встретите человека, который сыграет в вашей судьбе не последнюю роль.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сделайте паузу, отдохните, попейте кофейку в приятной компании. Велика вероятность того, что последующие дни будут весьма напряженными, так что готовьтесь.
Козерог (22 декабря — 19 января)
В эту пятницу любимый человек будет внимать каждому вашему слову. Постарайтесь следить за языком. Вы сами можете не заметить, как направите его по неверному курсу.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Вы склонны выполнять лишнюю работу. Ограничьте свои действия собственными интересами, тем самым вы сэкономите массу времени и сил.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Если вам предложат вам что-то новое, не спешите отказываться. Звезды уверяют: страшно будет только поначалу.
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