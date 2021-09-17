Гороскоп на 17 сентября: Близнецам лучше не откровенничать, а Скорпионам стоит прислушаться к советам окружающих

Астрологический прогноз на пятницу, 17 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Постарайтесь мыслить логично и осторожно, в противном случае ваше воображение может завести вас туда, откуда выбраться будет проблематично.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Звезды призывают вас сегодня не ссориться, а просто посмотреть на ситуацию с философской точки зрения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодняшний день не слишком подходит для откровений в любой форме.

Рак (22 июня — 22 июля)

Если вам кажется, что у вас что-то может не получится, то сегодня этого дела лучше и не начинать. Оно и правда не получится.

Лев (23 июля — 23 августа)

Постарайтесь не переоценивать собственные силы — все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если 17 сентября избранник будет отвлекать вас от работы, не отмахивайтесь от него. Звезды уверяют: вы в состоянии и со своими задачами справиться, и ему помочь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодняшний день напомнит вам о существовании друзей, и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя и их встречей просто так.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день звезды предлагают вам прислушаться к советам окружающих. Также вполне возможно, вы встретите человека, который сыграет в вашей судьбе не последнюю роль.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сделайте паузу, отдохните, попейте кофейку в приятной компании. Велика вероятность того, что последующие дни будут весьма напряженными, так что готовьтесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В эту пятницу любимый человек будет внимать каждому вашему слову. Постарайтесь следить за языком. Вы сами можете не заметить, как направите его по неверному курсу.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вы склонны выполнять лишнюю работу. Ограничьте свои действия собственными интересами, тем самым вы сэкономите массу времени и сил.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Если вам предложат вам что-то новое, не спешите отказываться. Звезды уверяют: страшно будет только поначалу.