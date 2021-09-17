Гороскоп на 17 вересня: Близнюкам краще не бути відвертими, а Скорпіонам варто прислухатися до порад оточуючих

Астрологічний прогноз на п’ятницю, 17 вересня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Постарайтеся мислити логічно і обережно, в іншому випадку ваша уява може завести вас туди, звідки вибратися буде проблематично.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зірки закликають Вас сьогодні не сваритися, а просто подивитися на ситуацію з філософської точки зору.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогоднішній день не дуже підходить для одкровень в будь-якій формі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Якщо вам здається, що у вас щось може не вийде, то сьогодні цієї справи краще і не починати. Воно і справді не вийде.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Постарайтеся не переоцінювати власні сили — все одно переробити всі справи не вдасться, а здоров’я берегти треба.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Якщо 17 вересня обранець буде відволікати вас від роботи, не відмахуйтесь від нього. Зірки запевняють: ви в стані і зі своїми завданнями впоратися, і йому допомогти.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогоднішній день нагадає вам про існування друзів, і про те, наскільки вони вам потрібні. Не чекайте приводу, побалуйте себе і їх зустріччю просто так.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У цей день зірки пропонують вам прислухатися до порад оточуючих. Також цілком можливо, ви зустрінете людину, яка зіграє у вашій долі не останню роль.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Зробіть паузу, відпочиньте, попийте кави в приємній компанії. Велика ймовірність того, що наступні дні будуть дуже напруженими, так що готуйтеся.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цієї п’ятниці кохана людина буде слухати кожне ваше слово. Постарайтеся стежити за мовою. Ви самі можете не помітити, як направите його по невірному курсу.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ви схильні виконувати зайву роботу. Обмежте свої дії власними інтересами, тим самим ви заощадите масу часу і сил.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Якщо Вам запропонують вам щось нове, не поспішайте відмовлятися. Зірки запевняють: страшно буде тільки спочатку.