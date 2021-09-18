Гороскоп на 18 сентября: Раков ждут новые знакомства, а Водолеям лучше провести время с любимым человеком

Астрологический прогноз на субботу, 18 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В делах Овнам лучше соблюдать осторожность. Чем спокойнее вы сегодня будете, тем лучше для вашего здоровья.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Избегайте больших шумных компаний и вообще значительного скопления людей, они могут отнять у вас очень много необходимой энергии.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Постарайтесь держать себя в руках, тогда вы избежите возникновения конфликтных ситуаций. Постарайтесь настроиться на оптимистический лад.

Рак (22 июня — 22 июля)

Возможны новые встречи и знакомства. Можете выбраться в гости, ваши родные будут очень рады вас видеть.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам лучше поберечь свои нервы. Могут возникать конфликтные ситуации, возьмите себя в руки и постарайтесь сохранять спокойствие.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В делах сегодня Девам следует соблюдать разумную осторожность. Найдите время для доведения до ума всего, начатого вами ранее.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Срочных дел у вас сегодня не предвидится, а с осуществлением глобальных проектов лучше не спешить, они еще не доработаны.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вас ждет достаточно напряженный день, но не опускайте рук, постарайтесь действовать активно, тогда успех не заставит себя ждать.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам совершенно не надо никуда торопиться. Вы, Стрельцы, сможете хорошо отдохнуть и запастись силами для дальнейших свершений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Период благоприятен для того, чтобы собрать у себя дома старых друзей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Постарайтесь сегодня наладить отношения со своим любимым человеком, сейчас лучше Водолеям сделать первый шаг на пути к гармонии.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы сможете добиться значительного улучшения в делах, постарайтесь только проявить осмотрительность и активность.